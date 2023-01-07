歷經4天、15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

眾院7日凌晨選出共和黨領袖麥卡錫擔任議長。（歐新社）

歷經4天、15輪選舉，眾院7日凌晨以216票選出共和黨 領袖麥卡錫 （Kevin McCarthy）擔任第118屆國會的議長；堅定反麥陣營最後關頭改投有棄權效果的「出席票」，壓低當選門檻使麥卡錫過關。

掌握微弱多數席次的共和黨在選前決定由麥卡錫出馬角逐議長，隨即爆發共和黨內戰，以自由黨團為首、約20名保守派議員以麥卡錫過度配合民主黨為由，在選舉過程中支持其他共和黨人，導致呼聲最高的麥卡錫始終跨不過過半門檻。

眾院今年的重複選舉紀錄打破1923年的9次，也被形容是百年來最艱困的一役；共和黨雖掌握多數，麥卡錫得票卻一度低於民主黨推出的傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）。

共和黨氣勢在6日中午大振，經黨內密集協商，麥卡錫在第12輪投票 時成功爭取14位共和黨議員的轉向支持，獲得213票；第13輪投票結果出爐後更讓麥卡錫距離當選3票之遙。

眾院接著休會至晚間10時，美國有線新聞網（CNN）報導，麥卡錫陣營持續和頑固派協商，鎖定蒙大拿州聯邦眾議員羅森戴爾（Matt Rosendale）和亞利桑納州準聯邦眾議員克拉恩（Eli Crane），希望撬動他們投下支持票；此外，還有兩名未投票的共和黨議員可望在晚間回到國會山莊。

在第14輪投票時，堅定不支持麥卡錫的共和黨議員中，亞利桑納州的畢格斯（Andy Biggs）和維吉尼亞州的古德（Bob Good）投給俄亥俄州的喬登（Jim Jordan）；羅森戴爾和克拉恩則投給畢格斯。

此外，科羅拉多州的布波特（Lauren Boebert）和佛羅里達州的蓋茨（Matt Gaetz）投下出席票，降低當選門檻至217票。

投票結束前麥卡錫一度上前與兩人「激烈溝通」，仍未能改變他們的心意；北卡羅萊納州聯邦眾議員哈德森（Richard Hudson）趕忙上前拉開可能會和蓋茨發生衝突的阿拉巴馬州聯邦眾議員羅傑斯（Mike Rogers）。

CNN報導，前總統川普致電議場內的畢格斯和蓋茨，時間點就在麥卡錫輸掉第14輪選舉後。

共和黨提出休會動議遭駁，最後在7日凌晨、第15輪選舉中，畢格斯、古德、羅森戴爾、克拉恩、羅森戴爾和布波特全部投下出席票；最後有效票數為428票，當選門檻為215票。

這場議長選舉關鍵在自由黨團（Freedom Caucus）主席培瑞（Scott Perry，賓州）、戈薩（Paul Gosar，亞利桑納州）、羅伊（Chip Roy，德州）、畢紹普（Dan Bishop，北卡羅萊納州）和諾曼（Ralph Norman，南卡羅萊納州）等14人轉向支持麥卡錫。

共和黨籍印第安納州聯邦眾議員斯帕茲（Victoria Spartz）再度把票投給麥卡錫；她對福斯新聞網（Fox）表示，很開心看到氣氛的正面改變與對話。

培瑞表示，與麥卡錫達成「處理增加債限協商必須控制支出」的基礎共識；路透報導，聯邦政府舉債預計今年會達31.4兆元的上限，兩黨必須協商提高債限，避免債務違約。

麥卡錫6日傍晚對媒體表示，「（我的）票會投出來的。」若全員出席投票，議長當選門檻為過半數眾院席次的218票，一旦有議員缺席或投出席票，當選門檻還會再降低。

今年57歲的麥卡錫自2007年起擔任加州聯邦眾議員，2014年成為共和黨眾議院領袖，他曾在2015年挑戰議長最後退選。

這次捲土重來，麥卡錫對右翼做了不少妥協，最重要的就是復立「個位數議員發動廢黜議長」的議事規則，最後麥卡錫接受「一人」就能推動廢黜現任議長的表決。

美聯社報導，即便麥卡錫成功贏得所需的選票，也注定成為一個弱勢議長，被迫放棄某些權力，且將不斷受到批評者的威脅。