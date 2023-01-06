第14輪投票 麥卡錫挑戰議長「一票之差」再度失利

眾院議長選舉進入第四天、第14輪，共和黨領袖麥卡錫6日依舊挑戰失利。（美聯社）

歷經4天、14輪選舉，聯邦眾院6日晚間仍以一票之差未能選出議長，共和黨 領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy)得216票，堅定反麥的保守派議員有四人票投他人，二人棄權，成為麥卡錫叩關障礙；最後共和黨提議休會到9日中午再戰。

掌握微弱多數席次的共和黨在選前決定由麥卡錫出馬角逐議長，但隨即爆發共和黨內戰，以自由黨團為首、約20名保守派議員以麥卡錫過度配合民主黨為由，在選舉過程中支持其他共和黨人，導致呼聲最高的麥卡錫始終跨不過過半門檻。

眾院今年的重複選舉紀錄打破1923年的9次，也被形容是百年來最艱困的一役；共和黨雖掌握多數，但麥卡錫得票一度低於民主黨推出的傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)。

共和黨氣勢在6日中午大振，經黨內密集協商，麥卡錫在第12輪投票時成功爭取14位共和黨議員的轉向支持，獲得213票；第13輪投票結果出爐後更讓麥卡錫距離當選3票之遙。

眾院接著休會至晚間10時，美國有線新聞網(CNN)報導，麥卡錫陣營持續和頑固派協商，鎖定蒙大拿州聯邦參議員羅森戴爾(Matt Rosendale)和亞利桑納州準聯邦眾議員 克拉恩(Eli Crane)，希望撬動他們投下支持票；此外，還有兩名未投票的共和黨議員可望在晚間回到國會山莊。

在第14輪投票時，堅定不支持麥卡錫的共和黨議員中，科羅拉多州的布波特(Lauren Boebert)和佛羅里達州的蓋茨(Matt Gaetz)投下出席票，降低當選門檻至217票；投票結束前麥卡錫一度上前與兩人「激烈溝通」，仍未能改變他們的心意。

此外，亞利桑納州的畢格斯(Andy Biggs)和維吉尼亞州的古德(Bob Good)投給俄亥俄州的喬登(Jim Jordan)；羅森戴爾和克拉恩則投給畢格斯。

這場議長選舉關鍵在自由黨團(Freedom Caucus)主席的賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry)、亞利桑納州聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar)、德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)、北卡羅萊納州聯邦眾議員畢紹普(Dan Bishop)和南卡羅萊納州聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)等14人轉向支持麥卡錫。

共和黨籍印第安納州聯邦眾議員斯帕茲(Victoria Spartz)再度把票投給麥卡錫；她對福斯新聞網(Fox)表示，很開心看到氣氛的正面改變與對話。

培瑞表示，與麥卡錫達成「處理增加債限協商必須控制支出」的基礎共識；路透報導，聯邦政府舉債預計今年會達31.4兆美元的上限，兩黨必須協商提高債限，避免債務違約。

麥卡錫6日傍晚對媒體表示，「(我的)票會投出來的。」若全員出席投票，議長當選門檻為過半數眾院席次的218票，一旦有議員缺席或投出席票，當選門檻還會再降低。

今年57歲的麥卡錫自2007年起擔任加州聯邦眾議員，2014年成為共和黨眾議院領袖，他曾在2015年挑戰議長最後退選。

這次捲土重來，麥卡錫對右翼做了不少妥協，最重要的就是復立「個位數議員發動廢黜議長」的議事規則，最後麥卡錫接受「一人」就能推動廢黜現任議長的表決。

美聯社報導，即便麥卡錫成功贏得所需的選票，也注定成為一個弱勢議長，被迫放棄某些權力，且將不斷受到批評者的威脅。