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防中國新變種侵美 CDC開始檢驗國際航班客機汙水

編譯俞仲慈／綜合6日電
擔心新冠變種病毒入境蔓延，美國開始檢測中國入境班機的機上汙水，是否含有新冠變種病毒。(歐新社)
擔心新冠變種病毒入境蔓延，美國開始檢測中國入境班機的機上汙水，是否含有新冠變種病毒。(歐新社)

由於擔心中國新冠疫情出現災難性大爆發，恐會產生新的變種病毒株而傳播到境內，聯邦疾病防治中心(CDC)已開始針對國際航班客機上的汙水進行新冠檢驗；CDC表示，此種方法「是未來最有希望的檢驗範圍」。

在此之前，聯邦政府已經要求來自中國的入境旅客在登機前做新冠篩檢，許多國家也紛紛針對中國入境旅客祭出預防性嚴格篩檢措施。

為了防患於未然，CDC進一步針對客機汙水展開新的病毒檢驗，全國市郡公衛協會(National Association of County and City health)首席總監佛里曼(Lori Tremmel Freeman)表示，檢驗客機汙水「是未來最有希望的檢驗範圍，擴大汙水檢驗可以獲得另一項有效數據。」

不過有公衛專家質疑上述兩種方法是政治意義高於實質防疫成效，明尼蘇達大學(University of Minnesota)傳染病專家奧斯特霍姆(Michael Osterholm)表示：「從政治角度來看，似乎是不可或缺的措施。 我認為每個政府都覺得如果他們不這樣做，將被指責沒有採取足夠措施保護該國公民。」

有證據表明，檢驗航空公司汙水比出發前篩檢更能有效發現病毒。例如法國研究人員2021年12月檢驗從衣索比亞飛往法國的兩架民航客機上的汙水，發現了新冠病毒變種株，儘管機上乘客在登機前兩天皆接受了新冠篩檢。

另外在加州聖地牙哥，研究人員針對社區汙水進行採檢，也在鼻腔拭子(nasal swab)上檢驗出前14天檢測到的Alpha、Delta、Epsilon和Omicron變種株殘留，重要的是上述兩種預防措施對於減少病毒傳播，皆無足以具體評價的效果。

據報導，中國光是去年12月就有2億5000萬例病例，但官方報告病例只是一小部分，世界衛生組織指責中國「低估」病例激增的嚴重性。

另外本周包括西雅圖和洛杉磯皆加入接受新冠基因篩檢的機場名單，使得參與新冠基因篩檢的機場數量達到七處。

篩檢 CDC 機場

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