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美砸37.5億美元援烏 首次提供M2布萊德雷步兵戰車

記者張文馨／華盛頓即時報導
拜登總統4日表示考慮向烏克蘭運送布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicle）。圖為美軍士兵2021年12月在敘利亞駕駛布萊德雷戰車的資料照片。（美聯社）
拜登總統4日表示考慮向烏克蘭運送布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicle）。圖為美軍士兵2021年12月在敘利亞駕駛布萊德雷戰車的資料照片。（美聯社）

拜登政府6日宣布對烏克蘭第29波安全援助計畫37.5億美元，提供M2布萊德雷步兵戰車（Bradley IFV）、火炮系統、裝甲運兵車和地對空飛彈等，此外，這波援助也包含補充支持烏克蘭的歐洲盟國軍火庫。

這是美國首次提供M2布萊德雷步兵戰車給烏克蘭；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，M2布萊德雷步兵戰車正符合烏克蘭需求，感謝美國對烏克蘭的國防支持。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在白宮記者會表示，這需要一些時間才能運抵烏克蘭，美國會盡快辦到。

五角大廈表示，將提供50輛M2布萊德雷步兵戰車，配備500枚拖式反裝甲飛彈，以及25萬發25釐米砲彈；18門配備155釐米砲彈的帕拉丁自走砲；100輛M113裝甲運兵車及138輛悍馬車等。

國務院表示，這次援助包含直接供應武器給烏克蘭（28.5億美元），提供2.25億美元的外國軍事融資讓烏克蘭建立長期能力與支持烏克蘭軍隊現代化；此外，美國政府提供6.82億美元的外國軍事融資給軍援烏克蘭的歐洲盟國。

國務院表示，自拜登政府上任以來，對烏克蘭援助金額已達249億美元。

烏克蘭 白宮記者會 國務院

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