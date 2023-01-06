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說服共和黨內頑固派 麥卡錫拚議長得票有斬獲

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說服共和黨內頑固派 麥卡錫拚議長得票有斬獲

記者張文馨／華盛頓即時報導
聯邦眾議院6日舉行第12輪議長選舉，眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）獲得213票，成功爭取14位共和黨議員的轉向支持，讓共和黨氣勢大振。美聯社
聯邦眾議院6日舉行第12輪議長選舉，眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）獲得213票，成功爭取14位共和黨議員的轉向支持，讓共和黨氣勢大振。美聯社

聯邦眾議院6日舉行第12輪議長選舉，眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）獲得213票，成功爭取14位共和黨議員的轉向支持，讓共和黨氣勢大振；這是118屆議長選舉以來，掌握微弱多數席次的共和黨首次這麼接近議長當選門檻。

共和黨內以極右翼的自由黨團為首，在前11輪投票中有20人堅定反對麥卡錫，將手中的選票投給其他共和黨議員，從而使包含麥卡錫在內，無人贏得過半支持；議長難產已打破100年以來的紀錄。

麥卡錫持續與反對派協商，交換他們的支持；身為自由黨團（Freedom Caucus）主席的賓州聯邦眾議員培瑞（Scott Perry）、亞利桑納州聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar) 、德州聯邦眾議員羅伊（Chip Roy）、北卡羅萊納州聯邦眾議員畢紹普（Dan Bishop）和南卡羅萊納州聯邦眾議員諾曼（Ralph Norman）等13人轉向支持麥卡錫。

此外，原本支持麥卡錫，後來改投「出席票」（類似廢票，有降低當選門檻的效果）的共和黨籍印第安納州聯邦眾議員斯帕茲（Victoria Spartz），她在第12輪選舉投給麥卡錫，並對福斯新聞網（Fox）表示，很開心看到氣氛的正面改變與對話。

7位仍不支持麥卡錫的共和黨議員，包含立場最為堅定的佛羅里達州蓋茨（Matt Gaetz）、科羅拉多州布波特（Lauren Boebert）、亞利桑納州畢格斯（Andy Biggs）、蒙大拿州羅森戴爾（Matt Rosendale），以及維吉尼亞州古德（Bob Good）。

培瑞表示，之所以轉向是因為雙方達成「處理增加債限協商必須控制支出」的基礎共識；路透報導，聯邦政府舉債預計今年會達31.4兆美元的上限，兩黨必須協商提高債限，避免債務違約。

麥卡錫5日中午步入議場時對媒體表示，有信心爭取到黨內反對派的支持，已有10多人加入。

美國有線新聞網（CNN）報導，麥卡錫陣營持續和黨內頑固派協商，目標在今天贏得選舉，結束眾議院長達4天的冗長表決和議事停擺；麥卡錫可以爭取更多議員倒戈支持，或者使反對派議員投出席票來技術性降低當選門檻。

麥卡錫 共和黨 眾議員

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