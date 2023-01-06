眾院癱瘓成世界笑柄 克魯曼：全球級的風險

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美國聯邦眾議院議長選舉歷經11輪投票仍難產，紐約時報專欄作家克魯曼 的評語是：保守派所謂「讓美國再度偉大」（MAGA）竟變成「讓美國不偉大」，讓全世界既看笑話又嚇傻。

克魯曼說，眾院 這場百年一見的鬧劇，不是出自於政策上的重大歧見—問鼎議長寶座的麥卡錫（Kevin McCarthy）及其對手在主要政策議題上立場一致，像是要調查總統拜登之子杭特的筆電、剝奪國稅局（IRS）查緝富人逃漏稅所需的資源等等。麥卡錫縱使百般委曲自己求成全，投票仍一輪接一輪投沒完。

美國右派演出這種「自毀」鬧劇，讓自由派人士覺得有趣，甚至難免有點幸災樂禍。但他指出，MAGA群眾開口閉口要「打倒自由派」，是出自於憎恨，想羞辱看輕自己的人，讓對方看來軟弱、愚蠢，未料期中選舉未湧現「紅潮」，修理自由派不成，於是現在把氣出在麥卡錫身上。不同的是，自由派並不想羞辱保守派，且仍希望美國政府能運作，而這有賴眾院能履行職務，即使眾院如今是由討厭的人掌控。

克魯曼認為，保守派人士這種覺得自己被輕視的憎恨情緒，而非學者專家所謂的「經濟焦慮」，才是讓川普 得以崛起的主因。美國中西部製造業沒落的確是事實，也的確讓數百萬美國人受傷，但川普的貿易戰失敗，未能兌現重振製造業的承諾，死忠選民並未因此而背棄他。為什麼？

可能的答案是：川普的反全球主義（anti-globalism）和他承諾「讓美國再度偉大」，與其說跟貿易平衡和創造就業有關，不如說跟「想修理把美國人當傻子的傲慢外國人」更有關聯。川普在造勢場合演講時常說：「世界在笑我們。」他的支持者想必也有受國內主張全球化菁英鄙視的感覺。

但川普滑稽可笑，欠缺智識能力，情緒不成熟，怎麼會選上總統？克魯曼猜測，這些特質倒讓支持者認為他更親近自己：「你們這些自由派很跩，自以為聰明？讓我們給你們好看，把被你們視為小丑的人拱上總統寶座！」

諷刺的是，「讓美國再度偉大」運動竟成功地「讓美國不偉大」，現在全世界真的在笑美國了，而且笑中還帶著驚恐。從多方面來看，美國仍是舉足輕重的國家。眼看世界首屈一指的經濟和軍事強國，居然連讓政府順利運作都無能為力，這可是「全球級的風險」！

怎麼說？克魯曼的意思是，即使眾院議長選出來並且就任，這些胡鬧的眾議員日後會同意提高舉債上限嗎，即使不同意可能釀成一場巨大的金融危機？何況，在那之前，萬一冒出其他危險，需要國會緊急行動，又該如何是好？

當然，共和黨是更大的笑柄，包括只會掣肘的極右派，和為求個職位而骨氣盡失者如麥卡錫。如果一個人出賣自己的靈魂，還拉不足票選上眾議院議長，又得到什麼？後續發展無可逆料，但可確定的是，在眾院由裴洛西（Nancy Pelosi）當家時，美國已經不那麼偉大了，而如今，更是日益萎縮。