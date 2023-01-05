連11敗…麥卡錫談判無效 眾院議長164年來最難產

麥卡錫5日在連續第三天的投票後，第11度敗陣，在休會後難掩一臉疲累與不滿走出議場。（美聯社）

聯邦眾院 議長選舉進入第三天，眾院共和黨領袖麥卡錫 （Kevin McCarthy）挑戰議長仍失利，眾院自3日中午開議至今共舉行11輪議長選舉依然難產，已經打破100年前的紀錄。

麥卡錫堅持挑戰議長寶座，同時，以極右翼的自由黨團（Freedom Caucus）為首的保守派議員，約有20人堅定反對麥卡錫；眾院5日共舉行5輪投票 ，接著休會至6日中午再戰。

麥卡錫表示，不預設時間表，談判取得若干進展，但還在討論中。

麥卡錫連日來反覆與黨內各派系協商，始終未能整合票源；在第9度選舉時，保守派議員推出佛羅里達州共和黨籍聯邦眾議員唐納德斯（Byron Donalds）和奧克拉荷馬州聯邦眾議員赫恩（Kevin Hern）出馬與麥卡錫競爭。

提名赫恩的是「堅定反麥陣營」的科羅拉多州聯邦眾議員布波特（Lauren Boebert），她說，麥卡錫無法贏得支持，共和黨應該考慮誰是下一位候選人。

麥卡錫得200票 民主黨傑佛瑞斯212票 門檻217票

最新一輪選舉結果顯示，民主黨人依然堅定支持其候選人傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries），拿下212票；麥卡錫得200票，唐納德斯得12票，赫恩得7票，佛羅里達州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）這一票投給前總統川普，另有1張投下不贊成也不反對的「出席票」（類似棄權）。

即便出席票降低當選門檻，仍無人取得過半選票217票，沒有產生議長。

根據眾院歷史檔案記載，1923年議長選舉花了9次選出議長；1859年選舉次數為44次；最高紀錄為1855年，當時的眾議員們投了133次才選出新議長。

傑佛瑞斯5日在記者會指控共和黨引發「歷史性混亂」，他表示，希望眾議院的共和黨人能停止爭論不休、停止背後中傷，並停止相互攻訐，這樣才能贏得美國人民的支持。