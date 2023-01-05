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岸田文雄13日晤拜登 美日11日先舉行安全諮商會議

記者張文馨／華盛頓即時報導
日本首相岸田文雄（左圖）13日將訪問白宮，與拜登總統（右圖）會面。（Getty Images）
日本首相岸田文雄（左圖）13日將訪問白宮，與拜登總統（右圖）會面。（Getty Images）

國務院發言人普萊斯（Ned Price）5日在國務院記者會預告，美日外長與防長將於11日在國務院舉行2+2安全諮商會議，勢必會提到中國和北韓帶來的挑戰。日本首相岸田文雄預定13日造訪白宮，與拜登總統會面。

普萊斯表示，美日同盟仍然是自由開放印太區域的基石，美國和日本將討論現代化聯盟的共同願景，以應對印太區域乃至全球的21世紀挑戰。

普萊斯說，這場會議除了討論雙邊關係，也將討論自由開放印太區域所面臨的挑戰與機遇，可預期會討論到由中國大陸構成的挑戰。

普萊斯表示，中方在南海的爭議與脅迫行動向來是美國與盟友夥伴、與北京討論的固定話題。

中國近日有數項舉動引得美國出言關切，美國總統4日表示，憂心北京如何處理疫情；美國國務院3日關切解放軍在南海建造人工島，以非法海事主張發起挑釁行動，破壞區域穩定；美軍印太司令部上月29日發布影片表示，一架解放軍殲-11戰機於北京時間21日，在南海空域逼近一架美軍RC-135偵察機，兩者相距不到20呎（6.1公尺），迫使美軍閃避以避免碰撞。

普萊斯表示，美國對中國的做法，在很多方面建立在和美國的盟友和夥伴保持一致。

此外，普萊斯表示，美日會談也會觸及漸趨挑釁的北韓，他說，北韓加速其挑釁行為，且預期在未來數日和數周內更甚。

國務院 北京 北韓

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