德國跟進援烏愛國者系統 美將宣布最新援烏計畫

國務院發言人普萊斯（Ned Price，圖）5日表示，美國預計在24小時內公布對烏克蘭的最新安全援助計畫。美聯社

白宮表示，總統拜登 5日與德國 總理蕭茲（Olaf Scholz）通話，討論俄烏戰爭，重申支持烏克蘭 的主權和獨立，呼應美國日前支援烏克蘭愛國者防空飛彈系統，德國也將支援愛國者飛彈防空系統給烏克蘭。

白宮在兩國領導人通話後發布聯合新聞聲明，其中提到美德將持續供應烏克蘭必要的財政、人道、軍事和外交支持；據此，美國打算提供烏克蘭M2布萊德雷步兵戰車（Bradley IFV），德國計畫提供烏克蘭貂鼠式步兵戰鬥車（Marder IFV），美德也打算以各自軍事系統訓練烏克蘭軍隊。

拜登4日對媒體證實，美國考慮提供烏克蘭M2布萊德雷步兵戰車，來應對俄羅斯持續的攻擊。

美聯社報導，M2布萊德雷步兵戰車是中型裝甲戰車，作為人員、彈藥和通訊裝備的運輸車輛，比起坦克更為輕巧；五角大廈已提供烏克蘭超過2000輛戰車，但不包括美國陸軍現正使用的M2布萊德雷步兵戰車。

聯合聲明表示，俄羅斯正以飛彈和無人機攻擊烏克蘭的重要基礎建設，拜登和蕭茲重申他們將進一步援助烏克蘭防空設備；美國去年底宣布援助烏克蘭一套愛國者飛彈防空系統，德國也將跟進支援。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）5日表示，美國預計在24小時內公布對烏克蘭的最新安全援助計畫。

此外，法國總統馬克宏4日宣布，將向烏克蘭提供自製的AMX-10 RC輕型坦克；法國廣播公司報導，法國陸軍現有約247輛同型戰車，主要功能在偵查和火力支援。