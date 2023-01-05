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華郵：極右派持續堅決反對麥卡錫 不甩川普喊話

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華郵：極右派持續堅決反對麥卡錫 不甩川普喊話

記者顏伶如／即時報導
共和黨中的部分極右派議員在議會中討論。(美聯社)
共和黨中的部分極右派議員在議會中討論。(美聯社)

華盛頓郵報分析，前總統川普共和黨內影響式微，從這次眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)議長之爭出現波折可見一斑；儘管川普透過社群網站發文力挺麥卡錫，呼籲共和黨「別把大勝變成大敗」，但眾院挺川要角依舊態度強硬，矢言將對麥卡錫反對到底。前任副總統潘斯幕僚長蕭特(Marc Short)則說，在麥卡錫角逐議長的事件上，對於絕大多數共和黨人來說，川普看法如何其實無關緊要。

➤➤➤為麥卡錫催票 川普訊息連發：別把大勝變大敗

蕭特指出，川普對於麥卡錫角逐眾院議長的意見，對絕大多數共和黨人來說，其實無關緊要。他說：「我看不出來有任何影響。你有看到任何人被他說服的證據嗎？」

共和黨在2022年期中選舉表現不如預期，川普黨內影響力也隨之降低，蕭特表示，如今川普在黨內已經不再是人人敬畏的對象，身居「華府政治圈內」(inside-the-Beltway)的共和黨人，尤其不再以川普態度為投票風向。

蕭特分析，川普已經卸任總統，對於不聽話的共和黨員，「他能如何懲處呢？現階段他又能拿什麼對這些人做出槓桿操作呢？」

議長選舉表決中堅持投反對票的20名共和黨眾議員，幾乎清一色是挺川派。除了2人之外，其他18人都曾呼應川普的選舉陰謀論，有15人參加共和黨初選時曾獲川普背書。共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)更以效忠川普做為個人政治品牌。

然而，川普4日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文為麥卡錫背書並對反對麥卡錫的共和黨籍眾議員隔空喊話之後，蓋茨對福斯數位新聞(Fox News Digital)發表聲明表示立場並未改變。蓋茨表示：「我對麥卡錫的看法並未改變，我對川普的態度、我的投票決定也都沒變。」

➤➤➤極右派想爭低階議員實權 才釀眾院議長難產

共和黨爆發內鬥，民主黨則樂得看熱鬧。民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)發言人穆薩(Ammar Moussa)表示：「最極端派的共和黨人不滿的是，麥卡錫對他們來說不夠極端。」

穆薩表示，川普參選2024可能遇到的共和黨黨內對手現正彼此較勁，搶奪成為「讓美國再度偉大」(MAGA)路線新共主，由此可見川普基本盤並未鬆動。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

共和黨 川普 麥卡錫

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