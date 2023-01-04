我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票

拜登：考慮向烏克蘭提供布萊德雷戰車

中央社／希伯倫4日即時報導
拜登總統4日表示考慮向烏克蘭運送布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicle）。圖為美軍士兵2021年12月在敘利亞駕駛布萊德雷戰車的資料照片。（美聯社）
拜登總統4日表示考慮向烏克蘭運送布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicle）。圖為美軍士兵2021年12月在敘利亞駕駛布萊德雷戰車的資料照片。（美聯社）

拜登總統今天表示，正在考慮向烏克蘭運送布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicle），以協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。

路透報導，拜登被問到這個選項是否在考慮範圍時回說「沒錯」。

自1980年代中期以來，配備強大機槍的布萊德雷戰車一直是美國陸軍用來在戰場載運軍人的主力戰車。

美國陸軍有數以千計的布萊德雷戰車，可讓烏軍在戰場獲得更多火力。然而，拜登沒有提供烏克蘭一直要求的艾布蘭戰車（Abrams Tank）。

目前還不清楚有多少布萊德雷戰車將運至烏克蘭，但美國準備提供另一個武器援助方案，可能將在未來幾天宣布。

上個月下旬，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）跟美國國會說，美國國會批准協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵的數百億美元援助不是在做慈善，而是對全球安全的投資。

俄烏戰爭是自1945年來歐洲最大的地面衝突，戰火持續延燒，造成數以萬計的民眾死亡，美國已向烏克蘭提供約213億美元的安全援助。

美國陸續向烏克蘭運出更強大的武器。一開始，雷神技術公司（Raytheon Technologies Corporation）製造的肩射型「刺針」（Stinger）防空飛彈以及「標槍」（Javelin）反戰車飛彈是用來抵禦俄軍的進攻。標槍反戰車飛彈是由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）與雷神公司（Raytheon Co.）的合資企業製造。

隨著戰事持續演變，烏克蘭的需求也改變，美國向基輔當局運送更複雜的武器系統，包括高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS，簡稱海馬士）以及國家先進地對空飛彈系統（National Advanced Surface-to-Air Missile Systems, NASAMS）。

更近期，美國承諾運送愛國者（Patriot）飛彈系統，以助抵禦俄羅斯的飛彈與無人機攻擊，而訓練等後勤問題仍有待敲定。

美國陸軍正在著手讓布萊德雷戰車車隊退役，在尋求現代化之際持續與國防產業合作打造替代戰車。

烏克蘭 拜登 俄羅斯

上一則

世衛稱中國低報數據 拜登：擔心北京如何處理疫情

延伸閱讀

世衛稱中國低報數據 拜登：擔心北京如何處理疫情

世衛稱中國低報數據 拜登：擔心北京如何處理疫情
川普為黨內「混亂」抨擊麥康諾趙小蘭夫婦 拒說是否仍挺麥卡錫選議長

川普為黨內「混亂」抨擊麥康諾趙小蘭夫婦 拒說是否仍挺麥卡錫選議長
庇護客危機再起 紐約市長亞當斯求助聯邦

庇護客危機再起 紐約市長亞當斯求助聯邦
去年近100萬人入籍 創15年新高 拜登上台 簡化申請流程致積案減少

去年近100萬人入籍 創15年新高 拜登上台 簡化申請流程致積案減少

熱門新聞

1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。(路透)

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

2023-01-01 08:39
共和黨國會眾議員麥卡錫(中)在首輪議長投票時失利。(美聯社)

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

2023-01-03 17:05
遭到巨浪襲擊的郵輪維京北極星號被損毀的船艙。(Getty Images)

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

2023-01-04 11:35
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

2023-01-02 08:25
一架中國軍機在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機10呎（3公尺）範圍內。（路透）

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

2022-12-29 15:33
半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)

55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房

2023-01-02 02:30

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
衰退來了 更多人打零工…Uber增45萬駕駛 還有60萬人送外賣

衰退來了 更多人打零工…Uber增45萬駕駛 還有60萬人送外賣
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪
上海灘、獅子山下 香港名作曲家顧嘉煇 92歲加拿大逝世

上海灘、獅子山下 香港名作曲家顧嘉煇 92歲加拿大逝世

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年