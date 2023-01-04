拜登：考慮向烏克蘭提供布萊德雷戰車

拜登總統4日表示考慮向烏克蘭運送布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicle）。圖為美軍士兵2021年12月在敘利亞駕駛布萊德雷戰車的資料照片。（美聯社）

拜登 總統今天表示，正在考慮向烏克蘭 運送布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicle），以協助烏克蘭抵禦俄羅斯 入侵。

路透報導，拜登被問到這個選項是否在考慮範圍時回說「沒錯」。

自1980年代中期以來，配備強大機槍的布萊德雷戰車一直是美國陸軍用來在戰場載運軍人的主力戰車。

美國陸軍有數以千計的布萊德雷戰車，可讓烏軍在戰場獲得更多火力。然而，拜登沒有提供烏克蘭一直要求的艾布蘭戰車（Abrams Tank）。

目前還不清楚有多少布萊德雷戰車將運至烏克蘭，但美國準備提供另一個武器援助方案，可能將在未來幾天宣布。

上個月下旬，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）跟美國國會說，美國國會批准協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵的數百億美元援助不是在做慈善，而是對全球安全的投資。

俄烏戰爭是自1945年來歐洲最大的地面衝突，戰火持續延燒，造成數以萬計的民眾死亡，美國已向烏克蘭提供約213億美元的安全援助。

美國陸續向烏克蘭運出更強大的武器。一開始，雷神技術公司（Raytheon Technologies Corporation）製造的肩射型「刺針」（Stinger）防空飛彈以及「標槍」（Javelin）反戰車飛彈是用來抵禦俄軍的進攻。標槍反戰車飛彈是由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）與雷神公司（Raytheon Co.）的合資企業製造。

隨著戰事持續演變，烏克蘭的需求也改變，美國向基輔當局運送更複雜的武器系統，包括高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS，簡稱海馬士）以及國家先進地對空飛彈系統（National Advanced Surface-to-Air Missile Systems, NASAMS）。

更近期，美國承諾運送愛國者（Patriot）飛彈系統，以助抵禦俄羅斯的飛彈與無人機攻擊，而訓練等後勤問題仍有待敲定。

美國陸軍正在著手讓布萊德雷戰車車隊退役，在尋求現代化之際持續與國防產業合作打造替代戰車。