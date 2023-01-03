低調克制…史上任期最長參院領袖 麥康諾創紀錄

參院少數黨領袖麥康諾。（美聯社）

新一屆聯邦參議院 3日中午開議，民主黨 以51席對49席，再次掌控參議院多數席位。12月宣布退出民主黨的亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)仍將接受民主黨的委員會指派。這個態勢意味著參議院多數黨領袖、紐約州民主黨人舒默(Chuck Schumer)的政治地位鞏固。

而自2007年以來一直擔任共和黨 領袖的肯塔基州聯邦參議員麥康諾(Mitch McConnell)，在11月期中選舉後，成功擋下來自黨內的權力挑戰，在黨團大力支持下，展開新的一年。

現年80歲的麥康諾寫下美國史上任期最長參院領袖的紀錄，超越已故民主黨籍蒙大拿州聯邦參議員曼斯斐(Mike Mansfield)的16年黨魁紀錄，豎立個人政治里程碑。

參議院新會期兩黨領袖仍維持不變，與共和黨占多數席位的眾議院亂開局，形成鮮明對比。眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)目前仍不斷努力在黨內衝突中爭取議長寶座。

麥康諾在3日的開議致詞中，強調自己如何在混亂的國會政局中，以低調克制行事風格，調和鼎鼐。他表示，「有些領袖是透過低調的幕後風格，勝任這份工作的；他們更願意專注於為同僚服務而不是支配他們。」

與拜登總統一樣，舒默和麥康諾在新年伊始都承諾要推動兩黨合作；他們三人都必須設法與新的眾議院多數派合作，以維持政府運轉。麥康諾本周還將罕見地與拜登一起在他家鄉肯塔基州露面，重點介紹兩黨國會議員在2021年共同批准的近1兆元基礎設施開支法案。

參議院3日開議時有七名新人宣誓就職，其中五位共和黨人、兩位民主黨人。賓州民主黨人費特曼(John Fetterman)是新成員中唯一翻轉對手政黨控制的既有席位；其他六人都只是取代同黨卸任議員。

新任共和黨參議員為：北卡羅來納州巴德(Ted Budd)、阿拉巴馬州的布里特(Katie Britt)、奧克拉荷馬州穆林(Markwayne Mullin)、密蘇里州施密特(Eric Schmitt)和俄亥俄州萬斯(J.D. Vance)。民主新科黨參議員除了賓州費特曼以外，還有佛蒙特州的威爾區(Peter Welch)。