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眾院議長選戰膠著 麥卡錫首兩輪投票都失利

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眾院議長選戰膠著 麥卡錫首兩輪投票都失利 百年來首見

世界新聞網／即時報導
共和黨國會眾議員麥卡錫(中)在首輪議長投票時失利。(美聯社)
共和黨國會眾議員麥卡錫(中)在首輪議長投票時失利。(美聯社)

聯邦眾院3日開議，掌握微弱多數的共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)出師不利，在爭取議長寶座的首兩輪投票中，都只拿下203票，距離當選門檻218票，還有15票差距；保守派議員首輪支持亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)，第二輪支持俄亥俄州的喬登(Jim Jordan)，成為麥卡錫最大障礙。

民主黨票票入匭，議長候選人傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)穩穩拿下212票；共和黨議員席次有222席，意味著麥卡錫要登上議長寶座，最多只能失去4票自家人支持，首輪投票結果顯示，19位共和黨議員反對麥卡錫，多為極右翼的自由黨團(Freedom Caucus)成員。

根據首輪投票結果，傑佛瑞斯得212票，麥卡錫203票，畢格斯10票，投給其他議員者有9票，其中4年前與麥卡錫競爭少數黨領袖的喬登得6票；喬登本人首輪投給麥卡錫，也呼籲共和黨人支持麥卡錫。

眾院12時52分開始首輪唱名投票，約13時08分，畢格斯就拿下5票，封殺麥卡錫成功希望；14時15分宣布首輪投票結果後，隨即展開第二輪記名投票。

在第二輪投票中，保守派議員票投喬登，最後喬登拿下19票，麥卡錫仍然只得203票。

路透2日報導，保守派不滿麥卡錫對民主黨太過溫和，讓民主黨過去兩年來能主導通過重大法案；自由黨團成員、維吉尼亞州聯邦眾議員古德(Bob Good)2日在福斯新聞網稱，麥卡錫是問題不是解方，他不會支持麥卡錫出任議長。

第118屆議員們將在選出議長後才宣誓就職，首輪投票沒選出議長，已創下百年來新紀錄；這種遲遲選不出議長的情況多發生在美國建國早期，距今最近一次為1923年，眾院投了9次票才選出議長。

第118屆眾院議員任期自3日中午展開，新議員們首要任務是以唱名表決選出議長，接著才能組成委員會及處理議案；根據規定，新議長需要過半議員支持(218票)，若無法取得過半多數，則重複選舉至產生人選。

影片來源：C-Span

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