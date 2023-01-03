我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪水將襲、堤壩遭淹 北加沙加緬度下令撤離多處居民

北加海岸著名「魔鬼坡」特斯拉墜崖 2大2小奇蹟生還

功成身退 眾院國會暴亂調查委員會解編

中央社／華盛頓2日綜合外電報導
圖為調查委員會日前舉行聽證。(路透)
圖為調查委員會日前舉行聽證。(路透)

聯邦眾議院的2021年1月6日國會山莊暴動事件調查特別委員會，日前完成18個月旋風式調查並將後續工作與起訴前總統川普的建議提交司法部後，將正式解編。

美聯社報導，眾院新科議員3日宣誓就職後，國會山莊暴動事件調查特別委員會（Jan. 6th Select Committee）就正式結束。隨委員會許多成員離開，剩餘的助理過去兩周忙於公布資料，包括長達800多頁最終報告、約200份的證人口述及用於支持結論的文件。

民主黨籍的委員會主席湯普森（Bennie Thompson）和共和黨籍副主席錢尼（Liz Cheney）今天在解編信裡說：「對要阻止日後再發生其他想推翻選舉的算計，究責至關重要，我們已進行一系列刑事轉介，司法體系將負責接手後續工作。」

諸如數百名證人訪談錄影等相關資料暫不會馬上公開，委員會正把這些影片和其他一些紀錄送至國家檔案局（National Archives）；依法國家檔案局於50年後須公開。

委員會成員表示，不選擇現在公開是因為編輯和刪減敏感資訊的工程過於浩大。

但即將上任的新任共和黨籍眾院領袖或許會設法提前取得這些資料。在1月1日新發布的一批眾院規則提案裡，其中一項要求國家檔案局需將一切與特調會有關的記錄回繳眾議院，時間不得遲於1月17日。

目前不清楚共和黨1月3日掌控眾議院後要如何處置這批特調會的資料。

調查特別委員會上月19日建議司法部應就國會山莊暴動事件起訴前美國總統川普涉嫌煽惑動亂，並於22日公布最終調查報告，援引美國憲法修正案建議不得讓川普參與公職。

當時包括「華爾街日報」等美國媒體指出，隨最終報告出爐與特別委員會功成身退，對川普的控罪及阻止他參與公職的戰線將轉移到司法部。但司法部高層已表明，川普在國會山莊暴動事件裡有無觸法正由多名聯邦檢察官分別調查，不太可能受到這份眾院報告影響。

川普 眾院 司法部

上一則

眾院議長之爭 麥卡錫若沒當選… 紐時：這4人搶出線

延伸閱讀

眾院議長之爭 麥卡錫若沒當選… 紐時：這4人搶出線

眾院議長之爭 麥卡錫若沒當選… 紐時：這4人搶出線
WSJ：2024民主黨逾半參議員要改選 難度高

WSJ：2024民主黨逾半參議員要改選 難度高
川普政治行情開高走低 被嘲「賴家王老五」

川普政治行情開高走低 被嘲「賴家王老五」
傳Meta本月決定是否恢復川普臉書帳號

傳Meta本月決定是否恢復川普臉書帳號

熱門新聞

中國國家衛健委26日晚發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自明年1月8日起實施「乙類乙管」的總體方案，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。(新華網)

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

2022-12-26 10:46
1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。(路透)

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

2023-01-01 08:39
一架中國軍機在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機10呎（3公尺）範圍內。（路透）

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

2022-12-29 15:33
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

2023-01-02 08:25
納稅人稅收級距(tax bracket)將有調整，對於2022年未獲加薪的民眾是好消息，可能被擠到能夠少繳一些稅的收入級別。(美聯社)

好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福

2022-12-28 09:35
半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)

55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房

2023-01-02 02:30

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房

55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房