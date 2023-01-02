我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玫瑰花車遊行 北一女「小綠綠」展現亮麗旋風

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

企業留才 平均加薪5.5％ 勞動成本成通膨壓力

編譯季晶晶／綜合外電
去年11月沒換工作的美國勞工，工資較一年前上漲5.5%，是有紀錄25年來最高，成最大通膨壓力之一。路透
去年11月沒換工作的美國勞工，工資較一年前上漲5.5%，是有紀錄25年來最高，成最大通膨壓力之一。路透

沒換工作的勞工獲得幾十年來最大幅度的加薪，這成為最大的通膨壓力之一。

華爾街日報報導，根據亞特蘭大聯邦準備銀行，去年11月留在原工作崗位的美國勞工，工資較一年前上漲5.5%，高於2022年1月的年增3.7%，幅度是有紀錄25年以來最高。跳槽或工作職責變動加得更多，是7.7%。

Lightcast資深經濟學家Layla O'Kane說，觀光休閒和餐飲從業人員很輕鬆就能找到薪水較高的職缺，更想跳槽。她說：「離沒多遠的速食店提供時薪22美元，比起我在甜甜圈店的20美元，讓人很清楚知道機會成本是多少。雇主的反應是，好吧，來進行內部加薪，因為我們不想失去培訓好的員工。」

以巴爾的摩一家保險公司的會計師Alexandria Carter為例，她在2022年初獲升遷和小幅加薪，年終考評後又被告知工作表現出色，再調薪7%。

有跡象表明，緊張的勞動市場有所放鬆，11月平均時薪較去年同期增加5.1%，低於3月的5.6%。許多分析師預期漲勢可能進一步降溫。

然而挖角仍很普遍，工資壓力可能繼續存在。根據Robert Half在9月發布的調查，逾半的專業人士認為薪酬過過低，十分之四可能為加薪10%跳槽。

工資快速上漲導致通膨處於歷史高點，因為企業會透過給產品漲價來彌補他們增加的勞動成本。例如不希望員工被挖角的餐飲業者Famous Toastery，發給廚房員工的薪資比一年前增加15%，為了彌補更高的成本，該公司已調漲菜單價格。

根據褐皮書，波士頓聯準銀行地區將勞動成本列為2023年通膨壓力最重大來源。

薪資和物價上漲可能互為因果。更廣泛來說，留任原職和跳棤的人薪資都在上漲，是因為找不到足夠的人力。美國10月職缺是1,030萬，遠遠超過當月找工作的610萬失業者。

企業因此透過提高績效薪資來留住人才，並最大限度地減少招聘和培訓新員工的潛在生產力損失。Mercer調查1,000多家公司發現，企業2023年留給提高績效薪酬的預算高於過去15年。

2023 勞工 華爾街

上一則

秦剛結束駐美大使任期 向全美各界道別

延伸閱讀

2023年第一個交易日 上漲的股市有這些...

2023年第一個交易日 上漲的股市有這些...
州長為快餐員工加薪 業者提公投反制

州長為快餐員工加薪 業者提公投反制
ECB緊縮 日銀政策將轉向

ECB緊縮 日銀政策將轉向
浙江村子發工資 200人分600萬元

浙江村子發工資 200人分600萬元

熱門新聞

中國國家衛健委26日晚發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自明年1月8日起實施「乙類乙管」的總體方案，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。(新華網)

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

2022-12-26 10:46
1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。(路透)

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

2023-01-01 08:39
一架中國軍機在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機10呎（3公尺）範圍內。（路透）

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

2022-12-29 15:33
納稅人稅收級距(tax bracket)將有調整，對於2022年未獲加薪的民眾是好消息，可能被擠到能夠少繳一些稅的收入級別。(美聯社)

好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福

2022-12-28 09:35
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

2023-01-02 08:25
半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)

55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房

2023-01-02 02:30

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多