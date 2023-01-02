企業留才 平均加薪5.5％ 勞動成本成通膨壓力

去年11月沒換工作的美國勞工，工資較一年前上漲5.5%，是有紀錄25年來最高，成最大通膨壓力之一。路透

沒換工作的勞工 獲得幾十年來最大幅度的加薪，這成為最大的通膨壓力之一。

華爾街 日報報導，根據亞特蘭大聯邦準備銀行，去年11月留在原工作崗位的美國勞工，工資較一年前上漲5.5%，高於2022年1月的年增3.7%，幅度是有紀錄25年以來最高。跳槽或工作職責變動加得更多，是7.7%。

Lightcast資深經濟學家Layla O'Kane說，觀光休閒和餐飲從業人員很輕鬆就能找到薪水較高的職缺，更想跳槽。她說：「離沒多遠的速食店提供時薪22美元，比起我在甜甜圈店的20美元，讓人很清楚知道機會成本是多少。雇主的反應是，好吧，來進行內部加薪，因為我們不想失去培訓好的員工。」

以巴爾的摩一家保險公司的會計師Alexandria Carter為例，她在2022年初獲升遷和小幅加薪，年終考評後又被告知工作表現出色，再調薪7%。

有跡象表明，緊張的勞動市場有所放鬆，11月平均時薪較去年同期增加5.1%，低於3月的5.6%。許多分析師預期漲勢可能進一步降溫。

然而挖角仍很普遍，工資壓力可能繼續存在。根據Robert Half在9月發布的調查，逾半的專業人士認為薪酬過過低，十分之四可能為加薪10%跳槽。

工資快速上漲導致通膨處於歷史高點，因為企業會透過給產品漲價來彌補他們增加的勞動成本。例如不希望員工被挖角的餐飲業者Famous Toastery，發給廚房員工的薪資比一年前增加15%，為了彌補更高的成本，該公司已調漲菜單價格。

根據褐皮書，波士頓聯準銀行地區將勞動成本列為2023 年通膨壓力最重大來源。

薪資和物價上漲可能互為因果。更廣泛來說，留任原職和跳棤的人薪資都在上漲，是因為找不到足夠的人力。美國10月職缺是1,030萬，遠遠超過當月找工作的610萬失業者。

企業因此透過提高績效薪資來留住人才，並最大限度地減少招聘和培訓新員工的潛在生產力損失。Mercer調查1,000多家公司發現，企業2023年留給提高績效薪酬的預算高於過去15年。