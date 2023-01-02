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前北約秘書長首次訪台 支持台灣自由選擇未來

中央社柏林2日專電
北大西洋公約組織前祕書長拉斯穆森3日將抵台訪問。(路透)
北大西洋公約組織前祕書長拉斯穆森3日將抵台訪問。(路透)

丹麥民主聯盟主席拉斯穆森明天將抵台訪問，這是卸任的北約秘書長首次訪台，他在出發前盛讚台灣的民主成就，強調支持台灣選擇自己的未來。

拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）曾任丹麥總理和「北大西洋公約組織」（NATO）秘書長，2017年創辦「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies Foundation），每年在丹麥首都舉辦「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit），成為國際民主社群重要的對話平台。

民主高峰會為捍衛台灣的自由和民主，2019年曾邀請台外交部長吳釗燮親赴哥本哈根發表演說，總統蔡英文從2020年起也每年受邀發表演說，大幅提高國際社會對台灣的關注。

拉斯穆森明天起將訪問台灣3天，並會晤蔡英文總統、副總統賴清德，並與立法委員和公民社會代表交流。

民主聯盟基金會指出，這是首次有卸任的北約秘書長訪問台灣，拉斯穆森此行將聚焦民主國家對台灣的支持及歐盟與台灣的關係。

拉斯穆森上次訪問台灣是1994年，當時他是年輕的國會議員；他在出發前表示，過去30年來台灣發生巨大的改變，不僅成為經濟強國，在全球供應鏈扮演關鍵角色，民主也開花結果，今日的台灣對區域和全世界是自由燈塔。

他強調，台灣的民主轉型本身已讓人印象深刻，每天得面對一個擁有核武鄰國的威脅和挑釁，尤其令人驚嘆。

拉斯穆森對受邀訪台表示期待，他將藉此行表達對台灣自由、和平、獨立選擇自己未來的支持。

蔡英文 北約 北大西洋公約組織

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