秦剛離別前與布林肯通電話 中媒：中美有理由處好關係

布林肯。(美聯社)

1月1日，中國新任外長秦剛 與美國國務卿布林肯 都在社交媒體推特上發文，證實了二人之間的通話。從兩人的推文中不難看出，這是秦剛的一次告別。他即將返回北京履新。中國媒體稱，從秦剛與布林肯的互動，中國仍非常重視中美關係，中美也有理由處好關係。

新民周刊報導，第一，中國非常重視中美關係。秦剛從駐美大使任上得以升任外交部長。此前，駐美大使做到外交部長的前輩，還有李肇星和楊潔篪。秦剛升任外長，從一個側面顯示了中國仍非常重視中美關係。如果中美關係平穩有序發展，對中美兩國，對人類世界來說，都該是好事。然而，過去這幾年，無論是川普還是拜登，兩屆美國政府似乎都給中國出了不少難題。中方自然勉力化解，並希望美國與中國相向而行。

第二，中美有理由處好關係。秦剛在任駐美大使期間，多次出現在美國人喜聞樂見的棒球、橄欖球和籃球賽場。最近的例子是2022年12月27日，在官宣秦剛即將擔任外長之前，他還以駐美大使的名義出現在華盛頓的美國職業籃球（NBA）賽場，並做了投籃表演—站在罰球線上一投即中。

報導稱，未來，秦剛在外交部長任上，會時常將自己駐美500多天的經歷拿出來思考，其中，必然有解決一些問題的答案。

第三，美方該合理地看待中國。在秦剛離開美國之前與布林肯通話，之後在推特裡，秦剛寫道：「我讚賞在我任駐美大使期間，與布林肯國務卿進行的幾次坦率、深入和有建設性的會晤。期待未來繼續與他保持密切的工作關係，為中美關係更好發展而努力」。