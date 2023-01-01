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台灣願向中國疫情提供協助 學者：改善兩岸關係契機

中央社台北1日電
台總統蔡英文發表「2023年元旦談話」。記者胡經周／攝影
台總統蔡英文發表「2023年元旦談話」。記者胡經周／攝影

台總統蔡英文發表新年談話時說，表達願意提供協助，助中國民眾走出疫情。學者認為此舉可望成為改善兩岸關係的一步，先從共享資訊做起，接著在能力所及的範圍裡提供醫療物資。

學者也提到，蔡英文也提及對話、合作才能解決兩岸問題，談話兩者兼顧，分別向官、民釋出善意，盼在新的一年改善兩岸關係，「是很好的開局」。

蔡英文今天上午發表新年談話時呼籲北京當局，台海的和平穩定，是區域內各方的共同責任，也是所有人的共同期待。「戰爭從來都不是解決問題的選項，只有對話、合作，共同以促進區域的穩定發展為目標，才能夠讓更多人得到安全和幸福。」

另一方面，針對升溫中的中國疫情，蔡英文表示「只要有需要，基於人道關懷的立場，我們願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。」

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛告訴中央社，蔡英文今年的新年談話中再次重申兩岸要以對話解決分歧與衝突，凸顯出政府對於兩岸事務的立場並非「抗中保台」，更多的是呼籲中國也應負起對話與兩岸和平的責任。

針對疫情向中國提出人道協助的談話，王智盛認為這是「伸出橄欖枝」，是向北京釋出在疫情之後，兩岸逐步恢復健康有序交流的善意。至於北京要如何接球，就在「一念之間」。

王智盛表示，具體的做法可以從共享疫情與病毒資訊、防疫經驗交流開始。

接下來在春節期間會有大量的台灣民眾返台，當中可能會有人會篩檢出陽性，這些人身上的病毒株是哪種類型，又打過那些疫苗？這些都是很重要的資料，都可以提供給北京做後續防疫政策做參考。「中國願不願意和大家共享資訊是一個問題，但我們願意和中國共享。」

台灣過去曾經針對口罩等物資進行統一調配，王智盛認為在提供必要資訊後，台灣可以在能力所及的情形之下，藉由調配提供部分物資供中國用於防疫。

他說，台灣協助中國面對疫情可能會成為接下來兩岸恢復交流的契機，解除較為緊張的氛圍，回到以民為本的互動。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山接受中央社訪問時分析，蔡英文的談話「兩者兼顧」，一方面向官方呼籲透過對話、合作改善兩岸關係；另一方面則以協助面對疫情，向中國人民釋出溫情。

對於「疫情上必要的協助」，趙春山認為最直接的方式是提供醫療資源，例如口罩、快篩等物資。另一方面，台灣在面對疫情這一方面很有經驗，而目前中國的醫療人員人力吃緊，或許可以派遣醫療團隊赴中國協助。如果具有官方色彩的團隊不方便的話，也可以協調民間機構幫忙。

趙春山表示，不論是蔡英文的談話，或是中國國家主席習近平的談話，雖然重點不一樣但可以感受到雙方都釋出善意。然而「坐而言不如起而行」，兩岸領導人應用具體行動改善兩岸情勢。

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