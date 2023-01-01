我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

展望2023／房貸利率小跌房價降 買家仍難入市

美中月球競賽愈演愈烈 今後2年決勝負

美中月球競賽愈演愈烈 今後2年決勝負

編譯茅毅／即時報導
美國和中國間的太空競賽正白熱化。圖為中國太空人的太空裝。（歐新社）
美國和中國間的太空競賽正白熱化。圖為中國太空人的太空裝。（歐新社）

政治新聞網站Politico於1日報導，美國和中國間針對月球的太空競賽正愈演愈烈，今後兩年可能決定哪一方占上風。

美國太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）接受Politico專訪時指稱，北京可能在月球表面建立一個根據地，並企圖支配月面上資源最豐富的幾處地點，或甚至禁止美方進入。

曾任佛州聯邦參議員及美國太空人的尼爾森說，事實就是美中「處於一場太空競賽」。他舉共軍在南海存在領土主權爭議的島礁建軍事基地為例，「如果各位懷疑（北京不會在月球如法炮製），那就看看它在南沙群島的做法」。

美中正在登月等太空計畫上各自努力。美國以無人的「獵戶座」（Orion）太空船，環繞月球26天的「阿提米絲1號」（Artemis-1）任務成功，讓NASA登月計畫邁出一大步，目標是2025年讓太空人重返月球。

此外，國會通過一筆給NASA的全年度預算，包括接下來兩項月球任務「阿提米絲2號」（Artemis-2）與「阿提米絲3號」（Artemis-3）的花費，但國會並未如NASA所願，同意其請求的全部經費。

中國的太空計畫則企圖心十足，包括新建名為「天宮」的太空站，並宣布在這個10年結束前，達成中國太空人登月目標。

反觀美國太空計畫則出現嚴重延宕，計畫所仰賴的一系列新系統和設備都尚在研發測試中，恐因此落後中方。

美國新成立的太空軍參謀長妮娜．阿瑪尼奧（Nina Armagno）去年12月在澳洲參訪時表示，中國「完全可能趕上並超越我們，絕對！」她說，中方迄今在太空計畫上達成的進展「令人震驚」、「驚人地快」。

太空人 NASA 北京

上一則

拜登總統任期進入下半場 內外挑戰一大堆

下一則

展望2023／房貸利率小跌房價降 買家仍難入市

延伸閱讀

2男侵入居家監控系統 惡搞警被起訴

2男侵入居家監控系統 惡搞警被起訴
2男侵入居民Ring監控系統惡搞警方獲刑 南加居民也受害

2男侵入居民Ring監控系統惡搞警方獲刑 南加居民也受害
藥架空了…呼吸道感染增 感冒及咳嗽藥銷售額增35%

藥架空了…呼吸道感染增 感冒及咳嗽藥銷售額增35%
美制裁俄金融業與富豪波塔寧 阻莫斯科獲作戰資金

美制裁俄金融業與富豪波塔寧 阻莫斯科獲作戰資金

熱門新聞

中國國家衛健委26日晚發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自明年1月8日起實施「乙類乙管」的總體方案，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。(新華網)

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

2022-12-26 10:46
在冰冷的平安夜深夜，三輛載滿移民的巴士開到美國副總統賀錦麗位在華府的家。圖為賀錦麗的家。（美聯社）

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

2022-12-25 19:26
一架中國軍機在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機10呎（3公尺）範圍內。（路透）

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

2022-12-29 15:33
伍銳賢寄出的支票遭盜，竊賊除竄改支票上姓名和金額，還將支票傳真到舊金山的一家銀行。(伍銳賢提供)

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

2022-12-25 15:29
納稅人稅收級距(tax bracket)將有調整，對於2022年未獲加薪的民眾是好消息，可能被擠到能夠少繳一些稅的收入級別。(美聯社)

好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福

2022-12-28 09:35
CDC28日宣布，自明年1月5日起，自中國、香港和澳門入境美國的2歲以上航空旅客，都需要提交新冠病毒檢測陰性證明，或是染疫已復原的健康證明。圖為北京首都國際機場。(美聯社)

來自中國旅客入美 需交陰性證明…7大機場監測變種病毒

2022-12-28 16:32

超人氣

更多 >
Amazon、Best Buy免費取貨？刷單騙局愈滾愈大…華人管理員收死亡威脅

Amazon、Best Buy免費取貨？刷單騙局愈滾愈大…華人管理員收死亡威脅
為民紓困 全美各州大手筆減稅

為民紓困 全美各州大手筆減稅
跨年夜豪雨成災 金山雨量逼近173年紀錄 101高速路關閉

跨年夜豪雨成災 金山雨量逼近173年紀錄 101高速路關閉
紐約時報廣場跨年 BTS現場熱唱 觀眾冒雨提前10小時排隊

紐約時報廣場跨年 BTS現場熱唱 觀眾冒雨提前10小時排隊
紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻