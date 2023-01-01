美中月球競賽愈演愈烈 今後2年決勝負

美國和中國間的太空競賽正白熱化。圖為中國太空人的太空裝。（歐新社）

政治新聞網站Politico於1日報導，美國和中國間針對月球的太空競賽正愈演愈烈，今後兩年可能決定哪一方占上風。

美國太空總署（NASA ）署長尼爾森（Bill Nelson）接受Politico專訪時指稱，北京 可能在月球表面建立一個根據地，並企圖支配月面上資源最豐富的幾處地點，或甚至禁止美方進入。

曾任佛州聯邦參議員及美國太空人 的尼爾森說，事實就是美中「處於一場太空競賽」。他舉共軍在南海存在領土主權爭議的島礁建軍事基地為例，「如果各位懷疑（北京不會在月球如法炮製），那就看看它在南沙群島的做法」。

美中正在登月等太空計畫上各自努力。美國以無人的「獵戶座」（Orion）太空船，環繞月球26天的「阿提米絲1號」（Artemis-1）任務成功，讓NASA登月計畫邁出一大步，目標是2025年讓太空人重返月球。

此外，國會通過一筆給NASA的全年度預算，包括接下來兩項月球任務「阿提米絲2號」（Artemis-2）與「阿提米絲3號」（Artemis-3）的花費，但國會並未如NASA所願，同意其請求的全部經費。

中國的太空計畫則企圖心十足，包括新建名為「天宮」的太空站，並宣布在這個10年結束前，達成中國太空人登月目標。

反觀美國太空計畫則出現嚴重延宕，計畫所仰賴的一系列新系統和設備都尚在研發測試中，恐因此落後中方。

美國新成立的太空軍參謀長妮娜．阿瑪尼奧（Nina Armagno）去年12月在澳洲參訪時表示，中國「完全可能趕上並超越我們，絕對！」她說，中方迄今在太空計畫上達成的進展「令人震驚」、「驚人地快」。