拜登降通膨法 藥價等「3大項目」元旦起生效

拜登政府「降通膨法」不少條款自2023年元旦起生效，預計將對促進經濟繁榮起積極作用。圖為華爾街的「無畏女孩」銅像。(Getty Images)

拜登 政府畫時代的「降通膨法」(Inflation Reduction Act)不少條款自2023年元旦起生效，雅虎財經(Yahoo! Finance)指出，其中最受矚目、對國人生活影響最大的，在處方藥價、大企業需繳的最低稅率，以及為扭轉氣候變遷提供的新抵稅額。

●每月胰島素開銷 不超過35元

即將生效的條文中，一條限制藥廠能把處方藥劑漲價的最高幅度；新規定另確保參與聯邦醫療保險 (Medicare)的民眾，每月胰島素的開銷不超過35元。

法律生效後，許多聯邦醫療保險D項目受益人2023年免費收到各類疫苗。拜登12月稍早經常談及這些改革，認為能替民眾省錢，而且才剛開始。

降通膨法另一重大條文在於，允許聯邦醫療保險自2023年起得磋商處方藥價；雖說未來十年這項變革可替聯邦醫療保險節省約1000億元，但老年人要到2026年才能感受到討價還價真替他們省錢。

新法也替許多聯邦醫療保險受益人設下自負額上限，但要到2024年起才生效，另全法到2025年硬性規定，受益人自負額全年上限為2000元，隨往後的通膨率調整。

2023年1月1日起，有兩大法規變革影響到企業；首先是營收逾10億的大企業最低稅率改為15%，影響所及的有許多全國最大企業。

國會「稅務聯合委員會」(JCT)8月上旬指出，新法將影響到約150家大公司，但法條最後一刻又修訂，讓製造業者取得一些豁免，最後影響到的廠商可能更少。

北卡羅來納大學商學教授胡普斯(Jeffrey Hoopes)指出，新稅法鎖定那些就收入搞一堆金融手段、繳稅相對很少的公司；例如亞馬遜，拜很多抵稅優惠、稅務漏洞及豁免額所賜，獲利幾十億元，但2017、2018兩年都免繳稅。

元旦生效的法條還有，公司回購股票 要課1%的營業稅；這種不可抵扣的稅適用於企業或其子公司購回自己股票，還有其他交易行為。

國稅局上周公布新施行細則，指導新的最低稅率及營業稅如何課征，例如各公司如何了解自己適不適用新的最低稅率。這兩種新稅據估未來十年籌到約2960億元，以支應降通膨法其他項目的開銷。