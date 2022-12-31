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2023年各州新法：華府時薪16.5元 密蘇里大麻銷售合法

記者胡玉立／即時報導
自元旦起，共有23個州的最低工資調漲。圖為民眾去年在國會前示威，要求提高最低時薪。(美聯社)
自元旦起，共有23個州的最低工資調漲。圖為民眾去年在國會前示威，要求提高最低時薪。(美聯社)

隨著新年2023年開始，有多項新的州法律於元旦正式生效。其中包括：近20幾個州的最低工資調漲，部分州的墮胎機會擴大或更加受限，另有部分州的大麻和致幻蘑菇銷售合法化。

●有關墮胎：

加州投票通過1號提案，明確保障個人「選擇墮胎的基本權利」以及「選擇或拒絕避孕藥具的基本權利」。

田納西州新法HB2416自元旦生效，要求任何墮胎藥只能由醫療機構的合格醫生提供，不能通過郵件或藥店提供。

紐約州法律規定自元旦起，所有提供產科護理保險的私人保險計畫都必須將墮胎涵蓋在內。

●有關藥品：

「降低通貨膨脹法」(Inflation Reduction Act)元旦生效，享有聯邦醫療保險(Medicare)的老年人的每月胰島素自付費用(out-of-pocket cost)將限制在35元。

馬里蘭州將對州監管保險計畫內的胰島素價格設限。該州的降低胰島素開支法案(Insulin Cost Reduction Act)將30天胰島素供應的自付款(copayment)上限訂為30元。

紐約州准許自去年12月29日起，對21歲以上人士銷售娛樂用大麻。

科羅拉多州自1月4日起，將21歲以上人群使用的含有裸蓋菇素(psilocybin)的致幻蘑菇等迷幻藥物合法化。此外，在私人住宅種植該類蘑菇並贈予他人也是合法的，只要那是「個人使用」和「不涉及付款交易」。

密蘇里州12月通過法律，可合法持有最多3盎司大麻。此前，密州州民已投票決定，讓21歲以上者擁有和使用大麻合法化。消費者個人種植大麻申請，將於2月開放。

●最低工資：

根據前幾年通過的法律，自元旦起，共有23個州的最低工資調漲。其中包括：

華盛頓特區最低工資將提高為時薪16.50元，7月1日還將再次調高至17元。

維吉尼亞州大多數工人的最低工資將從時薪11元增加到12元。

馬里蘭州最低工資將從時薪12.50元增加到13.25元。

內布拉斯加州最低工資將從時薪9元上漲至10.50元。

聯邦醫療保險 大麻合法化 墮胎

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