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秦剛接任中國外長 美重申保持雙方溝通管道暢通

中央社／華盛頓30日專電
12月30日，根據中華人民共和國第13屆全國人民代表大會常務委員會第38次會議的決定：任命秦剛為外交部部長。資料圖為秦剛。（中新社）
12月30日，根據中華人民共和國第13屆全國人民代表大會常務委員會第38次會議的決定：任命秦剛為外交部部長。資料圖為秦剛。（中新社）

中國駐美大使秦剛接任外長，美國國務院今天表示，美方會持續保持美中溝通管道暢通，以負責任方式管理雙邊關係，明年初將訪中的國務卿布林肯也會維繫與秦剛富有成效的工作關係。

中國全國人大常委會30日召開第38次會議決定，任命駐美大使秦剛為外交部長，原任部長王毅卸任。

針對秦剛接任中國外交部長一職，美國國務院今天告訴中央社記者，美方知悉秦剛獲任命的消息，布林肯（Antony Blinken）預期會持續與秦剛「富有成效」的工作關係，美國也會繼續保持美中溝通管道暢通，以負責任方式管理雙邊關係。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平11月14日在印尼峇里島（Bali）面對面會晤後，美中緊張關係稍有緩和；布林肯預計明年1月或2月首度以國務卿身分訪問中國，延續「拜習會」談話。

中國方面也試圖向美方釋出善意。秦剛獲任命外長4天前曾以「中國如何看世界」（How the China Sees the World）為題，透過在美國「國家利益」（The National Interest）雜誌投書向美國喊話。

秦剛表示，美中應該相互聆聽，縮小彼此看待世界的差距，尋求在相互尊重、和平共處與雙贏合作基礎上和睦相處。

秦剛指出：「若人們選擇以『民主對上威權』眼光看世界，只會招致分裂、競爭與衝突。但若他們視世界為擁有共享未來的群體，則將結出開放、合作與雙贏結果的碩果。」

他強調，如同習近平上個月告訴拜登，世界足以容納兩個國家同時發展與繁榮，美中關係不該是一方勝過另一方、或犧牲另一方以取得興盛的零和遊戲。

秦剛 布林肯 國務院

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