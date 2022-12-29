中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

路透報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）正考慮對國際航班上的廢水進行採樣檢測。(歐新社)

路透報導，隨著中國新冠感染人數激增，美國疾病管制暨預防中心（CDC）正考慮對國際航班上的廢水進行採樣檢測，以追蹤任何可能新出現的變種病毒 。

三位傳染病專家表示，相較於美國和其他國家本周宣布的中國旅客入境限制新規，抽樣採檢國際航班的廢水，將更能追蹤病毒，並減慢病毒進入美國的速度。明尼蘇達大學傳染病專家Michael Osterholm認為，強制篩檢 等旅行限制措施，迄今都未能明顯遏制新冠病毒傳播，但從政治觀點來看，這些限制似乎是必要的，因各國政府都不想挨批保護國民的措施不夠。

加州Scripps轉譯研究所主管Eric Topol認為，由於中國的疫情數據缺乏透明度，更好的解決方案是採檢飛機航班上的廢水，能夠提供更明確的病毒突變路徑圖像，分析來自中國飛機的廢水，「是非常好的戰術」，這對美國升級監控策略也很重要，「因為中國很不願意分享其基因數據」。

CDC發言人Kristen Nordlund回覆表示，飛機廢水分析是CDC正在考慮的選項之一，以幫助減慢新的變種病毒從其他國家進入美國，「之前的新冠病毒廢水監測已顯示是一項珍貴的工具，飛機廢水監測也可能是個選項」。

法國研究人員在7月發布的報告顯示，飛機廢水檢測顯示，強制要求國際航班旅客在登機前新冠篩檢須呈現陰性結果，無法避免新變種病毒擴散。這些研究人員指出，在去年12月從衣索比亞飛往法國的兩班商務航班中，即便所有乘客在登機前都須接受新冠篩檢，廢水裡仍發現Omicro變種病毒。

加州研究人員在7月發布的報告也顯示，在聖地牙哥取樣採檢的社區廢水，偵測到Alpha、Delta、Epsilon及Omicron等新冠病毒，而這些病毒長達14天後才在鼻腔拭子上出現。

美國本周也擴大在機場 的自願參與基金定序計畫，納入西雅圖和洛杉磯的機場，讓蒐集新冠篩陽民眾資訊的機場增加到七個，但專家認為，如此的樣本規模缺乏意義。

中國則表示，外界對其新冠疫情統計的批評毫無根據，並且淡化出現新變種病毒的風險，表示預期突變種的傳染力會更強，但症狀較不嚴重。