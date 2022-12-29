我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC：「重新考慮」赴中國旅行 非去不可先打補強針

4遊民凍死在街頭 矽谷開放圖書館為遊民取暖

中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

編譯簡國帆／綜合外電
路透報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）正考慮對國際航班上的廢水進行採樣檢測。(歐新社)
路透報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）正考慮對國際航班上的廢水進行採樣檢測。(歐新社)

路透報導，隨著中國新冠感染人數激增，美國疾病管制暨預防中心（CDC）正考慮對國際航班上的廢水進行採樣檢測，以追蹤任何可能新出現的變種病毒

三位傳染病專家表示，相較於美國和其他國家本周宣布的中國旅客入境限制新規，抽樣採檢國際航班的廢水，將更能追蹤病毒，並減慢病毒進入美國的速度。明尼蘇達大學傳染病專家Michael Osterholm認為，強制篩檢等旅行限制措施，迄今都未能明顯遏制新冠病毒傳播，但從政治觀點來看，這些限制似乎是必要的，因各國政府都不想挨批保護國民的措施不夠。

加州Scripps轉譯研究所主管Eric Topol認為，由於中國的疫情數據缺乏透明度，更好的解決方案是採檢飛機航班上的廢水，能夠提供更明確的病毒突變路徑圖像，分析來自中國飛機的廢水，「是非常好的戰術」，這對美國升級監控策略也很重要，「因為中國很不願意分享其基因數據」。

CDC發言人Kristen Nordlund回覆表示，飛機廢水分析是CDC正在考慮的選項之一，以幫助減慢新的變種病毒從其他國家進入美國，「之前的新冠病毒廢水監測已顯示是一項珍貴的工具，飛機廢水監測也可能是個選項」。

法國研究人員在7月發布的報告顯示，飛機廢水檢測顯示，強制要求國際航班旅客在登機前新冠篩檢須呈現陰性結果，無法避免新變種病毒擴散。這些研究人員指出，在去年12月從衣索比亞飛往法國的兩班商務航班中，即便所有乘客在登機前都須接受新冠篩檢，廢水裡仍發現Omicro變種病毒。

加州研究人員在7月發布的報告也顯示，在聖地牙哥取樣採檢的社區廢水，偵測到Alpha、Delta、Epsilon及Omicron等新冠病毒，而這些病毒長達14天後才在鼻腔拭子上出現。

美國本周也擴大在機場的自願參與基金定序計畫，納入西雅圖和洛杉磯的機場，讓蒐集新冠篩陽民眾資訊的機場增加到七個，但專家認為，如此的樣本規模缺乏意義。

中國則表示，外界對其新冠疫情統計的批評毫無根據，並且淡化出現新變種病毒的風險，表示預期突變種的傳染力會更強，但症狀較不嚴重。

變種病毒 機場 篩檢

上一則

拜登簽署法案 20億元對台軍事貸款預算生效

延伸閱讀

29日仍有乘客滯留南加機場 西南航空承諾30日恢復正常

29日仍有乘客滯留南加機場 西南航空承諾30日恢復正常
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
南加車禍多發 致命事故多於加州其他地區

南加車禍多發 致命事故多於加州其他地區
航班大亂…假期出遊 隨身行李中備好這10件物品

航班大亂…假期出遊 隨身行李中備好這10件物品

熱門新聞

中國國家衛健委26日晚發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自明年1月8日起實施「乙類乙管」的總體方案，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。(新華網)

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

2022-12-26 10:46
數百萬民眾在疫期獲准加入白卡，但開支法案如通過，這些民眾從2023年4月1日起將喪失資格。(Getty Images)

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

2022-12-22 10:40
在冰冷的平安夜深夜，三輛載滿移民的巴士開到美國副總統賀錦麗位在華府的家。圖為賀錦麗的家。（美聯社）

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

2022-12-25 19:26
紐約水牛城被厚厚的白雪覆蓋，足以淹沒到女生的膝蓋。（歐新社）

全美急凍至少23死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

2022-12-24 21:59
伍銳賢寄出的支票遭盜，竊賊除竄改支票上姓名和金額，還將支票傳真到舊金山的一家銀行。(伍銳賢提供)

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

2022-12-25 15:29
俄亥俄州高速公路發生50輛車撞在一起的連環車禍，造成四人死亡，多人受傷。（取自Ohio State Highway Patrol推特帳號)

史無前例冬風暴 6成美國人收避難警訊…各地車禍至少10死

2022-12-23 22:26

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降