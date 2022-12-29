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拜登簽署法案 20億元對台軍事貸款預算生效

中央社／華盛頓29日專電
拜登29日簽署綜合撥款法案，2023財政年度撥款法案立法生效。（取材自推特@POTUS）
拜登29日簽署綜合撥款法案，2023財政年度撥款法案立法生效。（取材自推特@POTUS）

總統拜登今天簽署綜合撥款法案，2023財政年度撥款法案立法生效。法案中編列預算提供台灣20億美元軍事貸款、建立學人計畫，資助美國官員到台灣學習交流2年，並規劃推動美台軍事訓練計畫。

正在度假中的拜登（Joe Biden）趕在年底前簽署2023財政年度綜合撥款法案（Consolidated Appropriations Act, FY2023），讓法案正式完成立法。規模高達1.65兆美元的撥款法案提供美國行政部門未來一年的預算經費，包括約8580億美元國防支出，以及因應烏克蘭局勢提供約449億美元緊急援助。

在針對台灣部分，撥款法案編列20億美元預算提供台灣「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）貸款，但未納入2023財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）授權提供台灣的無償軍援。

撥款法案在美國在台協會（AIT）預算下編列經費建立「台灣學人計畫」，提供包含聯邦政府官員等符合資格的美國公民赴台灣交流2年。法案的解釋聲明中要求美國國務卿須於法案立法90天內，經與AIT處長諮商後，向撥款委員會提交執行計畫。

法案也要求美國行政部門與台灣建立「國際軍事暨訓練」（IMET）計畫，強化兩軍戰力互通性及聯合行動的能力。法案並保留2022財政年度支出法案內友台條文，禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土與社經體制的地圖。

預算 拜登 貸款

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