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從中國入境美國 1/5起需交陰性檢測證明

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從中國入境美國 1/5起需交陰性檢測證明

記者張文馨／華盛頓即時報導
CDC28日宣布，自明年1月5日起，自中國、香港和澳門入境美國的2歲以上航空旅客，都需要提交新冠病毒檢測陰性證明，或是染疫已復原的健康證明。圖為北京首都國際機場。(美聯社)
CDC28日宣布，自明年1月5日起，自中國、香港和澳門入境美國的2歲以上航空旅客，都需要提交新冠病毒檢測陰性證明，或是染疫已復原的健康證明。圖為北京首都國際機場。(美聯社)

中國將於明年1月8日解封邊境，美國疾病防治中心（CDC）28日宣布，自明年1月5日起，自中國、香港和澳門入境美國的2歲以上航空旅客，都需要提交新冠病毒檢測陰性證明，或是染疫已復原的健康證明。

CDC表示，無論該旅客的國籍或接種疫苗情況，都要在登機前2天內檢測，並提供陰性證明，美國政府接受抗原或PCR的測試結果；出發前10天仍染疫的旅客可提供已復原的健康證明。

CDC指出，若旅客自中國出發經第三地轉機赴美，或在美國轉機前往其他國家，都需遵守最新規定。

CDC表示，由於中國缺乏足夠且透明的疫情統計數據，CDC在中方病例數激增期間採取最新措施，以減緩新冠病毒在美國的傳播。

這些資料對於監控疫情升溫和減緩新變種病毒來說至關重要，CDC會持續監控狀況，必要時調整相關做法。

CDC表示，新冠變種病毒持續在全世界散布，但中方降低測試量和報告數據，且限縮病毒排序的資料分享，會拖慢識別新變種病毒的腳步。

此外，CDC宣布，針對變種病毒的旅客自願採檢監測計畫將擴大到美國7座主要機場，目前至少30國實施這項計畫，用來監測新變種病毒。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

CDC 變種病毒 檢測

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