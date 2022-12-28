多地對中旅客加強檢疫 中外交部：各國防疫應科學適度

中國染疫人數暴增，多地表示由中國出發的人員入境將加強檢疫措施，而台灣28日也宣布自明年1月起對來自中國旅客進行採檢。圖為桃園機場檢疫人員舉牌招攬旅客辦理檢疫手續。記者黃仲明／攝影

中國衛健委全面放寬疫情 放控措施，染疫人數因此大增。對此，各國對中國防疫 政策提出批判，有多地加強對來自中國的入境旅客採取新管制措施。對此，中國外交部發言人汪文斌28日在記者會表示，「中方始終認為各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。」

汪文斌表示，「當前需要各方科學抗疫，攜手共進，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟恢復健康增長。」同時，他說，中方也注意到，不少國家對中方制定中外人員往來暫行措施表明瞭積極態度，期待中外人員往來進一步恢復，便利化程度進一步提升。

至於有西方媒體稱中國抗疫失敗，汪文斌表示，該論調是充滿偏見的炒作抹黑和別有用心的政治操弄，既經不起事實推敲，更與真相背道而馳。他提到，國際社會對此看得很清楚，不會被他們帶節奏。

汪文斌強調，「疫情暴發三年來，中國政府始終堅持人民至上、生命至上，調集一切資源，全力保護每個中國人的生命安全和身體健康，頂住了一輪又一輪疫情衝擊，有效抗過病毒最猖獗的艱難時期。」

日本首相岸田文雄27日宣布，自30日起，所有由中國出發的人員抵境時須接受檢測 ，呈陽者須進行基因組分析，還必須到指定設施隔離七天。除日本外，韓國、印度、義大利等國也針對中國旅客做出了加強檢測等入境要求；台灣在28日宣布自明年1月1日起加強對來自中國旅客採檢；而路透報導，美國也考慮要跟進對來自中國旅客採取加強檢疫措施。

但也有國家對陸放寬政策持正面態度，比如法國駐華大使館近日在官方微博表示，歡迎中國遊客前往法國旅遊，表示「中國朋友，法國張開雙臂歡迎你們！」