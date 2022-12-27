眾院跟進禁令 院內設備全面禁用TikTok

眾院為跟進即將上路的法律，宣布公家配置的設備將一律不得使用熱門中國短影音應用程式TikTok。

根據美國聯邦眾院 行政管理部門說法，為跟進即將上路的法律，眾院公家配置的設備將一律不得使用熱門中國短影音應用程式（App ）TikTok 。

路透報導，眾院行政主管（Chief Administrative Officer）辦公室今天在致所有議員和院內職員的訊息中表示，「鑒於一些安全問題」，TikTok被視為「具有高度風險」，必須從所有眾院管理的裝置上刪除。

此前，美國地方層級的各州政府已採取一系列行動，禁止政府裝置下載北京字節跳動科技有限公司（ByteDance Ltd）旗下應用程式TikTok。截至上周，已有19個州因擔心中國政府會利用TikTok追蹤美國民眾行蹤、審查內容，而對這款App下達至少局部的禁令。

美國國會上周通過規模1.66兆美元的2023財政年度綜合撥款法案（Omnibus Appropriations Act），為美國政府提供資金到2023年9月30日，法案包括一項禁止在聯邦管理的裝置上使用TikTok的條款，待美國總統拜登簽署後就將生效。

行政主管辦公室發言人今天告訴路透社：「行政部門公家設備禁用TikTok的法案通過之後，本辦公室與眾院行政委員會合作，針對眾院執行類似政策。」

這份致眾院職員的訊息指出，他們會聯繫所有設備上安裝TikTok的人，討論刪除事宜，未來也禁止下載這款App。

TikTok並未立即就這項新規定回應路透社置評請求。

美國國會議員已提出一項全國禁用TikTok的提案。