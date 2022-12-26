核戰末日、白紙運動 法新社選出2022代表字詞

烏克蘭士兵發射自走砲。(美聯社)

從烏克蘭戰爭到各種致命天然災害，2022年可謂多災多難。法新社選出幾個字詞，來定義這不平靜的一年。

核戰末日

烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不斷升高威嚇，數十年來全世界首度面臨核戰爆發威脅。拜登總統10月警告，「自前總統甘迺迪時代和1962年古巴飛彈危機以來，世界就沒再面臨發生核戰末日（Armageddon）的可能性」。專家也警告，當前是他們有記憶以來最危險的情勢，除俄羅斯外，北韓的核威懾也來到新高，甚至可能自2017年以來首次進行核試驗。

倫敦橋垮了

9月8日晚間6時30分，白金漢宮（Buckingham Palace）宣布英國女王 伊麗莎白二世（Elizabeth II）駕崩，享耆壽96歲。英國史上在位時間最長的君主宣告謝幕，令全世界震驚。英國舉國進入10天哀悼期，舉行精心編排的葬禮，並執行代號「倫敦橋」（London Bridge）的行動計畫，鉅細靡遺模擬可能情況及應變措施。計畫精準度以分鐘計算，還規定英國廣播公司（BBC）的新聞播報員應配戴黑色領帶。

損失與損害

在埃及紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）參加聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）的世界領導人與協商人員致力打擊氣候變遷。在這場被認為規畫不良的吵雜會議中，與會方同意設立「損失與損害」（Loss and Damage）專款，以支付弱勢國家在氣候變遷影響下的損失。這次會議雖被讚為具有歷史意義，許多人卻對會議缺乏野心且沒有設下更多減碳目標表示不滿。

女性！生命！自由！

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾，遭宗教警察羈押後於9月16日死亡，引發伊朗示威浪潮。抗議者高喊「女性！生命！自由！」口號，還燒毀最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的海報。女性未戴頭巾現身公共場合，在這波浪潮之前極為罕見。這場示威至今已延燒3個月，對掌權43年的伊朗當局構成重大挑戰。

藍勾勾

在社群媒體推特（Twitter）上，藍勾勾（其實是藍色背景上的白勾勾）符號代表通過身分認證的用戶，如今卻成為億萬富豪馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購推特後，攪起一池渾水的象徵符號。馬斯克成為推特老闆後宣布，任何人想要拿到藍勾勾，必須每月支付8美元，數小時後又取消計畫。此外，推特有數千員工遭到解雇、廣告商紛紛出走，「言論自由」問題屢次引發爭議，現在這個社群媒體的命運依舊懸而未決。

羅訴韋德案

保守派為多數的最高法院6月推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎 權的歷史性裁決，結束近50年來針對墮胎的憲法保障，並把規範墮胎的權力還給各州政府。華盛頓和全美多州立即爆發抗議，顯現這個議題在美國依舊高度意見分歧。這也成為期中選舉關鍵議題，力挺墮胎權的多名候選人最終贏得選戰。

生菜保鮮期

今年10月，英國前首相特拉斯 （Liz Truss）混亂的唐寧街生涯邁入尾聲之際，經濟學人（The Economist）周刊挖苦她在位所剩時間恐怕「約略是一顆生菜的保鮮期」。英國小報「每日星報」（The Daily Star）隨即搭上順風車，將特拉斯的照片和戴上金色假髮的結球萵苣擺在一起，看誰「撐得久」。特拉斯擔任英國首相僅44天，期間提出「迷你預算案」，引發市場動盪及政界砲轟。隨著特拉斯請辭，每日星報也宣布「生菜贏了」。

罐頭番茄汁

環保抗議人士為讓各界關注化石燃料引發氣候變遷，10月在倫敦國家美術館（National Gallery）用番茄汁潑灑梵谷（Vincent van Gogh）作品「向日葵」（Sunflowers），隨後更策畫一系列類似行動，包括用馬鈴薯泥潑灑莫內（Claude Monet）名畫，以及把手黏在安迪．沃荷（Andy Warhol）、西班牙浪漫主義畫派大師哥雅（Francisco Goya）、荷蘭巨匠韋梅爾（Johannes Vermeer）等人的畫作上。對某些人來說，這些抗議人士是讓世界關注氣候危機的英雄；但對其他人而言，這些行動不僅適得其反，且變得太過常見，反而失去抗議力道。

白紙運動

白紙運動爆發於中國，起先是抗議COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制，此後擴大為要求更廣泛言論自由和政治權利的政治示威活動，並演變為中國當局自1989年六四事件以來的最大挑戰。這個示威浪潮被稱為「白紙運動」，因為示威者高舉一張A4大小的白紙，象徵缺乏言論自由，白紙「代表了想說但不能說的一切」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點