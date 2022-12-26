中國1月8日取消入境隔離 實施新冠「乙類乙管」

中國國家衛健委26日晚發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自明年1月8日起實施「乙類乙管」的總體方案，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。(新華網)

中國國家衛健委26日晚發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自明年1月8日起實施「乙類乙管」的總體方案，取消入境後全員核酸檢測 和集中隔離。

中國國家衛衛健委表示，經國務院 批准，自2023年1月8日起，解除對新型冠狀病毒感染採取的《傳染病防治法》規定的甲類傳染病預防、控制措施；新型冠狀病毒感染不再納入《國境衛生檢疫法》規定的檢疫傳染病管理。

中國國家衛健委印發對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」總體方案的通知。入境中國人員在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可入境中國，無需向中國駐外使領館申請健康碼，將結果填入海關健康申明卡。如呈陽性，相關人員應在轉陰後再進入中國。取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。

總體方案通知指出，健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。取消「五個一」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施。各航司繼續做好機上防疫，乘客乘機時須佩戴口罩。

通知還要求進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士訪華安排，提供相應簽證便利。逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境。根據國際疫情 形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。