全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

紐約水牛城被厚厚的白雪覆蓋，足以淹沒到女生的膝蓋。（歐新社）

聖誕節 將至，美國本土48州不少地區氣溫降至華氏零度以下，伴隨風寒效應(wind chills)威力，某幾州變得跟北極一樣冷。聖誕周末假期，美國持續籠罩於低溫 底下，溫度低到足以危害生命危險，根據24日統計，這波冬季風暴從21日以來在全美已造成至少16人死亡。

美國國家氣象局(National Weather Service)指出，從平原區、中西部、東北部到大西洋沿海地區中部甚至美國南部，24日早晨天亮之後，受到風寒效應影響，體感溫度都在華氏零度以下：亞特蘭大氣溫華氏9度但體感溫度華氏負8度，聖路易市(St. Louis)氣溫華氏9度、體感溫度華氏負12度，紐約市氣溫華氏8度、體感溫度華氏負8度，華府特區氣溫華氏12度、體感溫度華氏負3度。

極地風暴(arctic blast)從加拿大長驅直入美國，許多城市今年將有數十年來最冷的聖誕節。氣象預報顯示，酷寒狀態在北部平原區幾州將持續最久，就連南方的德州 等地也都將出現低溫。

「炸彈氣旋」襲擊 聖誕節交通大亂

被喻為「炸彈氣旋」(bomb cyclone)，威力迅速增強的冬季風暴22日重擊中西部，超低溫與大風雪導致聖誕節前夕的假期旅遊交通尖峰為之大亂。

挪威氣象研究所(Norwegian Meteorological Institute)指出，北極23日溫度約華氏負9度(攝氏負32度)。若與北極相比，幾座美國城市的溫度也在華氏負9度左右，甚至還更低。

氣象網站AccuWeather溫度分布圖顯示，蒙大拿州、北達科他州、南達科他州、懷俄明州、明尼蘇達州、密西根州、愛阿華州、威斯康辛州23日下午氣溫為華氏負9度或比華氏負9度更低。

不過，周末開始全美各地溫度可望回升，因此聖誕節假期期間，美國城市就不再跟北極一樣冷或比北極更冷。

極度低溫發威 做好禦寒準備

極度低溫的狀態底下，民眾如果沒有做好禦寒準備，將面臨高度危險。氣象頻道(Weather Channel)風寒效應分布圖顯示，受到風寒效應影響，北部平原區不少地點體感溫度約在華氏負40度左右，中西部體感溫度則在華氏負30度左位。