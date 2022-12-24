我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國衛健委：即起不再發布每日疫情數據

「炸彈氣旋」攪亂聖誕 還要冷多久？專家曝回溫時間

全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

記者顏伶如／即時報導
紐約水牛城被厚厚的白雪覆蓋，足以淹沒到女生的膝蓋。（歐新社）
紐約水牛城被厚厚的白雪覆蓋，足以淹沒到女生的膝蓋。（歐新社）

聖誕節將至，美國本土48州不少地區氣溫降至華氏零度以下，伴隨風寒效應(wind chills)威力，某幾州變得跟北極一樣冷。聖誕周末假期，美國持續籠罩於低溫底下，溫度低到足以危害生命危險，根據24日統計，這波冬季風暴從21日以來在全美已造成至少16人死亡。

美國國家氣象局(National Weather Service)指出，從平原區、中西部、東北部到大西洋沿海地區中部甚至美國南部，24日早晨天亮之後，受到風寒效應影響，體感溫度都在華氏零度以下：亞特蘭大氣溫華氏9度但體感溫度華氏負8度，聖路易市(St. Louis)氣溫華氏9度、體感溫度華氏負12度，紐約市氣溫華氏8度、體感溫度華氏負8度，華府特區氣溫華氏12度、體感溫度華氏負3度。

極地風暴(arctic blast)從加拿大長驅直入美國，許多城市今年將有數十年來最冷的聖誕節。氣象預報顯示，酷寒狀態在北部平原區幾州將持續最久，就連南方的德州等地也都將出現低溫。

「炸彈氣旋」襲擊 聖誕節交通大亂

被喻為「炸彈氣旋」(bomb cyclone)，威力迅速增強的冬季風暴22日重擊中西部，超低溫與大風雪導致聖誕節前夕的假期旅遊交通尖峰為之大亂。

挪威氣象研究所(Norwegian Meteorological Institute)指出，北極23日溫度約華氏負9度(攝氏負32度)。若與北極相比，幾座美國城市的溫度也在華氏負9度左右，甚至還更低。

氣象網站AccuWeather溫度分布圖顯示，蒙大拿州、北達科他州、南達科他州、懷俄明州、明尼蘇達州、密西根州、愛阿華州、威斯康辛州23日下午氣溫為華氏負9度或比華氏負9度更低。

不過，周末開始全美各地溫度可望回升，因此聖誕節假期期間，美國城市就不再跟北極一樣冷或比北極更冷。

極度低溫發威 做好禦寒準備

極度低溫的狀態底下，民眾如果沒有做好禦寒準備，將面臨高度危險。氣象頻道(Weather Channel)風寒效應分布圖顯示，受到風寒效應影響，北部平原區不少地點體感溫度約在華氏負40度左右，中西部體感溫度則在華氏負30度左位。

包括德州等南部地區，23日溫度也降至只有華氏個位數，德州電力供應系統變得負荷沉重。電力供應需求爆增，使得德州電力公司不得不採取分淪流斷電(Rolling Blackouts)的緊急因應措施。德州電力可靠委員會(Electric Reliability Council of Texas，ERCOT)則對新聞周刊(Newsweek)表示，估計將有足夠電力能夠滿足需求。

伊利湖的湖水拍打上岸，立即被超低溫結成冰浪花。（路透）
伊利湖的湖水拍打上岸，立即被超低溫結成冰浪花。（路透）
炸彈氣旋讓全美急凍，圖為南達科他州一處牧場牛隻披著一層白雪。（路透）
炸彈氣旋讓全美急凍，圖為南達科他州一處牧場牛隻披著一層白雪。（路透）

德州 聖誕節 低溫

上一則

「炸彈氣旋」攪亂聖誕 酷寒還要多久？專家曝回溫時間

下一則

「氣旋炸彈」有多強？ 有如「明天過後」驚悚畫面曝

延伸閱讀

「炸彈氣旋」攪亂聖誕 酷寒還要多久？專家曝回溫時間

「炸彈氣旋」攪亂聖誕 酷寒還要多久？專家曝回溫時間
聖誕節南加地區禁燃木材壁爐

聖誕節南加地區禁燃木材壁爐
聖誕節成行刑日 英議員控訴這國 趁過節掩護斬首犯人

聖誕節成行刑日 英議員控訴這國 趁過節掩護斬首犯人
電玩玩家有福了 聖誕節顯卡價格因晶片過剩而大降

電玩玩家有福了 聖誕節顯卡價格因晶片過剩而大降

熱門新聞

數百萬民眾在疫期獲准加入白卡，但開支法案如通過，這些民眾從2023年4月1日起將喪失資格。(Getty Images)

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

2022-12-22 10:40
國會準備在開支法案納入退休儲蓄條款，讓民眾能積攢退休儲蓄。圖為幾個退休者在佛州退休社區小聚。(Getty Images)

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

2022-12-21 16:30
病毒肆虐導致北加生產的萵苣價格飆漲。（Getty Images）

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

2022-12-18 09:51

世界日報App今起全新改版 3大亮點讓你看遍世界

2022-12-17 07:30
聖誕風暴襲擊北美，預計過節前將有上千航班取消。圖為加拿大溫哥華機場擠滿動彈不得的行李。（美聯社）

氣溫驟降 回家好難 5000班機延誤或取消

2022-12-21 12:17
俄亥俄州高速公路發生50輛車撞在一起的連環車禍，造成四人死亡，多人受傷。（取自Ohio State Highway Patrol推特帳號)

史無前例冬風暴 6成美國人收避難警訊…各地車禍至少10死

2022-12-23 22:26

超人氣

更多 >
史無前例冬風暴 6成美國人收避難警訊…各地車禍至少10死

史無前例冬風暴 6成美國人收避難警訊…各地車禍至少10死
超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處
菜瓜布都用錯了？「綠、黃兩面」這樣用才有效

菜瓜布都用錯了？「綠、黃兩面」這樣用才有效
夫慫恿：想看你多P…妻嚇壞 卻沉迷雜交派對

夫慫恿：想看你多P…妻嚇壞 卻沉迷雜交派對
全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估

全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估