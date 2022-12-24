「炸彈氣旋」攪亂聖誕 酷寒還要多久？專家曝回溫時間

大雪覆蓋全美各州，許多民眾要外出必須先鏟雪。（美聯社）

一場北極風暴 為美國大部分地區帶來酷寒、大雪和強風，好巧不巧趕上了聖誕假期。被稱為「炸彈氣旋」(bomb cyclone)的這個天氣系統，正在擾亂冬季假期旅行，險象環生。冬季風暴專家指出，如此嚴寒天氣預計不會持續太久；急劇下降的低溫 持續約一周後，「一切就會恢復正常」；預計聖誕節 過後不久，氣溫將回升，並且是由西向東移動。全美大部分地區在年底前的氣溫可能會保持在接近正常水平。

根據國家氣象局預測，這幾天從北極向下移動的冷空氣導致氣溫驟降，可能在幾小時內下降超過20華氏度，感覺溫度(wind chill)溫度可能降至遠低於零的危險低點，足以在幾分鐘內造成凍傷；平原部分地區感覺溫度可能降至華氏零下70度。

國家氣象局馬里蘭州大學園(College Park)分站首席預報員歐拉維克(Bob Oravec)表示，美國大部分地區氣溫將低於平均水平。亞特蘭大地區民間氣象員茂爾(Ryan Maue)說，幾乎洛磯山脈以東，也就是全國大約三分之二地區都會遇到這場極端天氣。

茂爾指出，美國這回可能不會像1983年的寒流(cold snap)或2014年的極地氣旋(polar vortex)那樣，氣溫達到破紀錄低點；但「對大多數人來說，這次經驗足以被列入最難忘的十大酷寒事件。」

談到這場「炸彈氣旋」如何成形，茂爾表示，寒冷空氣聚集在北極白雪覆蓋的地面上，然後大氣中部和上部搖擺不定的氣流形成急流(jet stream)，將冷空氣向下推入美國。北極空氣被推入更溫暖潮濕的空氣時，系統迅速發展成惡劣天氣，其中包括所謂的「炸彈氣旋」，它是快速發展的風暴，大氣壓力在24小時內迅速下降。惡劣天氣事件通常形成於水體上方，因為水體具有大量溫暖和水分來滋養風暴。但隨著大量冷空氣襲來，罕見的「炸彈氣旋」在陸地上空形成。

歐拉維克表示，這場風暴絕對是一場強風暴，但在冬季「並非聞所未聞」，只是本周急劇的變化將空氣比以往更加推向東南方，冰凍席捲全國，風暴變得更強烈。西海岸大部分地區將免受寒冷影響，但北極鋒面預計將向東和向南一直穿過佛羅里達州。大雪和強風對航空旅行來說，絕對是個壞消息。

至於它會持續多久？大氣環境研究機構(Atmospheric Environmental Research)冬季風暴專家科恩(Judah Cohen)說，這種天氣系統雖然可能帶來一些重大天氣衝擊，但寒冷不會持續太久。在急劇下降的氣溫保持低溫大約一星期之後，「一切就會恢復正常」。