「炸彈氣旋」已奪10命 逾150萬戶停電 俄州50車連環撞

俄亥俄州高速公路發生50輛車撞在一起的連環車禍，造成四人死亡，多人受傷。（取自Ohio State Highway Patrol推特帳號)

數以千萬計美國人23日忍受刺骨低溫、狂風暴雪、停電並取消節慶聚餐，氣象預報表示，這波史無前例的冬季風暴規模廣大，約60%美國人都收到避難建議或警訊；這波炸彈氣旋已造成至少十人死亡、逾150萬戶停電、1萬5000多架次航班延誤或取消，俄亥俄州 發生50輛車的連環車禍 ，已知至少四人死亡、多人受傷的慘劇。

氣象警示 逾2億人收到

國家氣象局(NWS)表示，超過2億人收到氣象警示，預報員表示，氣象地圖「影響範圍空前之大」。

追蹤供電資訊的PowerOutage網站顯示，23日最糟的時候一度有150萬戶停電，截至當天傍晚已有30萬戶復電，影響最嚴重的地區在北卡羅來納、緬因、紐約和維吉尼亞等州。

美國最大的公共事業公司「田納西谷管理局」(Tennessee Valley Authority)23日下午結束滾動式斷電，但持續呼籲用戶儲備電力。

喬治亞州亞特蘭數百居民無電可用，在零下溫度和疾風環境下無暖氣可用。

俄勒岡州一處民宅被倒下的大樹壓垮。（美聯社）

逾1.5萬航班延誤或取消

追蹤航班資訊的FlightAware數據顯示，23日進出美國或境內航班至少9849架次延誤、5505架次取消，影響假期搭機的旅客，22日則已有約1萬1000架次延誤或取消。

預報員表示，這次的炸彈氣旋在大湖區形成，巨大風暴使氣壓驟降，颳起狂風並降下大雪。

發生白矇現象 車禍頻傳

高速公路許多路段23日考量強風大雪造成看不見前方、分不出方向的「白矇現象」(Whiteout)而封閉，當局表示，各地車禍至少奪走十條人命，事故地點包括肯塔基州、堪薩斯州、俄亥俄州和奧克拉荷馬州等。

俄亥俄州付費高速公路23日發生50輛車的連環車禍，至少四人死亡、多人受傷；密蘇里州堪薩斯市22日有車輛打滑摔進溪谷，駕駛身亡；堪薩斯市北部路面21日結冰釀成車禍，三人死亡。

密西根州也發生嚴重車禍，其中一起車禍涉及九輛聯結車。冰天雪地的環境讓駕駛的行車時間拉長，懷海德(Brent Whitehead)表示，他平常從明尼蘇達州明尼亞波利斯市開車到芝加哥郊區的父母家只要六小時，這次開了七個半小時才到，「幸好車輪裝了雪鍊」。

炸彈氣旋強襲北美，北達科他州一處退伍軍人公墓整排墓碑被大雪覆蓋。（美聯社）

紐約多條跨州公路封閉

紐約州 西部多條跨州公路封閉，水牛城伊利郡(Erie County)發布旅遊禁令，禁止人們上路。

受氣壓牽引和潮汐影響，紐約州23日水位高漲淹沒沿海社區、道路和建築物，紐約市皇后區的警方在冷冽低溫中涉過及膝洪水搶救受困騎士；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)宣布緊急狀態。