我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「炸彈氣旋」已奪10命 逾150萬戶停電 俄州50車連環撞

新冠後遺症為何「嗅覺喪失」？找到原因了

「炸彈氣旋」已奪10命 逾150萬戶停電 俄州50車連環撞

編譯陳韻涵／綜合23日電
俄亥俄州高速公路發生50輛車撞在一起的連環車禍，造成四人死亡，多人受傷。（取自Ohio State Highway Patrol推特帳號)
俄亥俄州高速公路發生50輛車撞在一起的連環車禍，造成四人死亡，多人受傷。（取自Ohio State Highway Patrol推特帳號)

數以千萬計美國人23日忍受刺骨低溫、狂風暴雪、停電並取消節慶聚餐，氣象預報表示，這波史無前例的冬季風暴規模廣大，約60%美國人都收到避難建議或警訊；這波炸彈氣旋已造成至少十人死亡、逾150萬戶停電、1萬5000多架次航班延誤或取消，俄亥俄州發生50輛車的連環車禍，已知至少四人死亡、多人受傷的慘劇。

氣象警示 逾2億人收到

國家氣象局(NWS)表示，超過2億人收到氣象警示，預報員表示，氣象地圖「影響範圍空前之大」。

追蹤供電資訊的PowerOutage網站顯示，23日最糟的時候一度有150萬戶停電，截至當天傍晚已有30萬戶復電，影響最嚴重的地區在北卡羅來納、緬因、紐約和維吉尼亞等州。

美國最大的公共事業公司「田納西谷管理局」(Tennessee Valley Authority)23日下午結束滾動式斷電，但持續呼籲用戶儲備電力。

喬治亞州亞特蘭數百居民無電可用，在零下溫度和疾風環境下無暖氣可用。

俄勒岡州一處民宅被倒下的大樹壓垮。（美聯社）
俄勒岡州一處民宅被倒下的大樹壓垮。（美聯社）

逾1.5萬航班延誤或取消

追蹤航班資訊的FlightAware數據顯示，23日進出美國或境內航班至少9849架次延誤、5505架次取消，影響假期搭機的旅客，22日則已有約1萬1000架次延誤或取消。

預報員表示，這次的炸彈氣旋在大湖區形成，巨大風暴使氣壓驟降，颳起狂風並降下大雪。

發生白矇現象 車禍頻傳

高速公路許多路段23日考量強風大雪造成看不見前方、分不出方向的「白矇現象」(Whiteout)而封閉，當局表示，各地車禍至少奪走十條人命，事故地點包括肯塔基州、堪薩斯州、俄亥俄州和奧克拉荷馬州等。

俄亥俄州付費高速公路23日發生50輛車的連環車禍，至少四人死亡、多人受傷；密蘇里州堪薩斯市22日有車輛打滑摔進溪谷，駕駛身亡；堪薩斯市北部路面21日結冰釀成車禍，三人死亡。

密西根州也發生嚴重車禍，其中一起車禍涉及九輛聯結車。冰天雪地的環境讓駕駛的行車時間拉長，懷海德(Brent Whitehead)表示，他平常從明尼蘇達州明尼亞波利斯市開車到芝加哥郊區的父母家只要六小時，這次開了七個半小時才到，「幸好車輪裝了雪鍊」。

炸彈氣旋強襲北美，北達科他州一處退伍軍人公墓整排墓碑被大雪覆蓋。（美聯社）
炸彈氣旋強襲北美，北達科他州一處退伍軍人公墓整排墓碑被大雪覆蓋。（美聯社）

紐約多條跨州公路封閉

紐約州西部多條跨州公路封閉，水牛城伊利郡(Erie County)發布旅遊禁令，禁止人們上路。

受氣壓牽引和潮汐影響，紐約州23日水位高漲淹沒沿海社區、道路和建築物，紐約市皇后區的警方在冷冽低溫中涉過及膝洪水搶救受困騎士；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)宣布緊急狀態。

車禍 俄亥俄州 紐約州

上一則

澤倫斯基旋風訪美 幕僚長：美烏史上首成「戰略夥伴」

延伸閱讀

酷寒風暴將至 喬州進入緊急狀態 預防停電使供暖停止

酷寒風暴將至 喬州進入緊急狀態 預防停電使供暖停止
日本多處大雪成災 造成至少9死48傷

日本多處大雪成災 造成至少9死48傷
北加規模6.4強震 睡夢中被搖醒 房塌了、水電都沒了…

北加規模6.4強震 睡夢中被搖醒 房塌了、水電都沒了…
北加規模6.4強震 睡夢中被搖醒 房塌了、水電都沒了…

北加規模6.4強震 睡夢中被搖醒 房塌了、水電都沒了…

熱門新聞

為防範新冠疫情在冬季擴大，白宮宣布即日起再免費發放試劑供民眾在家檢測，並協助各州重啟路邊檢測站。（Getty Images)

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

2022-12-16 12:01
數百萬民眾在疫期獲准加入白卡，但開支法案如通過，這些民眾從2023年4月1日起將喪失資格。(Getty Images)

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

2022-12-22 10:40
國會準備在開支法案納入退休儲蓄條款，讓民眾能積攢退休儲蓄。圖為幾個退休者在佛州退休社區小聚。(Getty Images)

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

2022-12-21 16:30

世界日報App今起全新改版 3大亮點讓你看遍世界

2022-12-17 07:30
武漢華南海鮮市場2020年初爆發新冠疫情後隨即遭封鎖。(美聯社)

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

2022-12-16 12:38
病毒肆虐導致北加生產的萵苣價格飆漲。（Getty Images）

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

2022-12-18 09:51

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
百年最冷聖誕 風暴強襲各州 逾6200航班取消

百年最冷聖誕 風暴強襲各州 逾6200航班取消
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難