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王毅警告布林肯：勿以「切香腸」方式不斷挑戰中方紅線

記者林則宏／即時報導
圖為中國國務委員兼外長王毅（右）今年9月23日在中國常駐聯合國代表團駐地會見美國國務卿布林肯。(新華社)
圖為中國國務委員兼外長王毅（右）今年9月23日在中國常駐聯合國代表團駐地會見美國國務卿布林肯。(新華社)

據央視新聞報導，中國外長王毅23日應約同美國國務卿布林肯通電話。王毅告訴布林肯，美方必須重視中方正當關切，停止遏制打壓中國發展，尤其不能以「切香腸」方式不斷挑戰中方的紅線。但他同時呼籲雙方，有序推進各層級、各領域對話，通過聯合工作組解決兩國之間的具體問題。

王毅表示，上個月，中國國家主席習近平與美國總統拜登在巴厘島成功會晤，為推動兩國關係走出嚴重困難局面、重回健康穩定軌道進行戰略引領，對外發出了積極信號。雙方團隊按照兩國元首共識開展了一系列接觸，總的看是有益的。

但王毅同時指出，美方不能一邊要對話，一邊搞遏制；一邊談合作，一邊「捅刀子」。這不是合理競爭，而是無理打壓；不是管控分歧，而是激化矛盾，實際上還是搞單邊霸凌的老套路。這在中國過去就行不通，今後更行不通。

王毅稱，中方將繼續堅決捍衛自身主權安全發展利益。美方必須重視中方正當關切，停止遏制打壓中國發展，尤其不能以「切香腸」方式不斷挑戰中方的紅線。

他強調，雙方應聚焦將兩國元首巴厘島共識轉化為實際的政策和具體的行動。雙方主管官員的「廊坊會晤」是深入、建設性的，要加緊中美關係指導原則磋商，有序推進各層級、各領域對話，通過聯合工作組解決兩國之間的具體問題。

美國國務院負責東亞事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）與白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger），本月11、12日在毗鄰北京的河北廊坊與中國副外長謝鋒舉行會談，旨在跟進拜習會後續工作，並為布林肯明年初訪問中國做準備。

王毅表示，新年應有新氣象，兩國和世界人民都普遍希望中美關係止跌回升，零和思維只會導致兩個大國相互消耗、迎頭碰撞。「孰是孰非，一目了然。何去何從，事在人為」。雙方要按照兩國元首指明的方向，探索中美兩個大國的正確相處之道，為兩國人民福祉和世界和平穩定作出應盡努力。

根據央視新聞報導，布林肯表示，美方願同中方探討兩國關係指導原則，負責任管理美中關係，在符合雙方共同利益的領域開展合作。美方繼續奉行一個中國政策，不支持台灣獨立。

布林肯表示，美方讚賞中方發揮領導力和聯合國「生物多樣性公約」締約方大會第15次會議主席國作用，推動達成富有雄心的生物多樣性保護「框架」，期待美中共同推動實施。

王毅則回應，中國將繼續以「習近平生態文明思想」為遵循，努力構建人與自然生命共同體，願同各方攜手努力，維護好我們共同居住的唯一星球。

報導稱，雙方還就烏克蘭問題交換意見。王毅強調，中國始終站在和平一邊，站在聯合國憲章宗旨一邊，站在國際社會勸和促談一邊。將繼續以自己的方式為化解危機發揮建設性作用。

王毅 布林肯 國務卿

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