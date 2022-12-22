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「清除美國對立毒素」拜登聖誕談話 聚焦和解團結

中央社／華盛頓22日綜合外電報導
拜登今天發表聖誕節談話。（歐新社）
拜登今天發表聖誕節談話。（歐新社）

總統拜登今天發表聖誕節談話，他希望日漸分歧的美國能有一個「新的開始」，包括清除「汙染美國政治、讓我們彼此對立的毒素」。

法新社報導，民主黨籍的拜登最近對在野共和黨的立場變得較為激進，但距離聖誕節只剩3天，他的節日演說主軸集中在和解與團結上。

拜登在有聖誕樹、花環、燈串裝飾的白宮說：「我希望今年聖誕節期間，我們能花點時間靜靜反思，找到聖誕節核心的平靜…並認真看待彼此。」

「不是以民主黨人或共和黨人、也不是以紅軍或藍軍的立場（來看待彼此），而是以我們真正該有的身分，也就是美國同胞，值得受到尊嚴、敬重對待的人。」

80歲的拜登在任期之初，經常提到必須在前總統川普卸任後遺留的對立中尋求和解。

拜登身為熱切的天主教徒，在這次演說中舊話重提，傳達了同理心和冷靜的訊息。

他說：「沒有人可以真的知道別人正經歷什麼樣的事，或他們的生活到底過得如何。」他呼籲美國民眾在今年聖誕節對別人「釋出一點善意」。

拜登在50年前一場車禍中失去了第一任妻子和女兒，當時聖誕節即將來臨。

他提醒美國民眾，聖誕節除了歡樂以外，也可能是「充滿痛苦和極度孤獨的時刻」。

拜登的施政最近出現一些亮點，例如在外交、立法方面取得的成功，以及民主黨在期中選舉獲得的結果比預期來得好。

預料拜登在聖誕假期與家人討論後，將在明年初針對是否於2024年競選連任一事做出決定。

拜登 聖誕節 民主黨

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