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「時機對了」澤倫斯基10小時訪美行 事前構思數月

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「時機對了」澤倫斯基10小時訪美行 事前構思數月

記者胡玉立／即時報導
澤倫斯基送給國會一面烏克蘭國旗，上面寫滿了前線作戰的烏士兵簽名。（美聯社）
澤倫斯基送給國會一面烏克蘭國旗，上面寫滿了前線作戰的烏士兵簽名。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)21日在戰時訪問華府，如此大膽出訪行動，事前已構思數月；11日拜登總統與澤倫斯基通電話時，重申邀請，澤倫斯基答道「時機對了」；各項有關訪問細節的縝密布局，迅速拍板定案；十小時旋風式訪問，在精心執行下，水到渠成。

美聯社報導，幾個月來，拜登政府官員持續與烏克蘭討論邀澤倫斯基在年底前訪問白宮一事，希望能趕在嚴冬到來、俄羅斯總統普亭可能加劇攻擊之前，發出美國的明確支持信號。10月，眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)則在克羅埃西亞首府薩格勒布(Zagreb)，當面與烏克蘭議會議長討論了澤倫斯基赴國會演講的前景。

美方官員透露，澤倫斯基此前曾在與拜登和其他高層官員通話時表示，當適合他出訪的時機到來，美國是他第一個想訪問的國家。11日，拜登在通話中再度邀請他，白宮14日發出正式邀請，澤倫斯基16日接受；兩後訪問時程確認，白宮官員將澤倫斯基的旅行計畫通知裴洛西辦公室。

「我真的很想早點來。總統也知道此事，但我沒辦法，因為情況太困難了。」澤倫斯基21日在白宮橢圓形辦公室指出，這次訪問可以在現在進行，是因為「我們控制了局勢，首先也是因為你們的支持。」拜登對澤倫斯基說：「我很高興你能成行，很榮幸能與你並肩作戰，共同抵禦普亭發動的殘酷戰爭。」

這是2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，澤倫斯基的首次出國訪問；美烏官員共同精心執行訪問計畫，以迅速安全地將澤倫斯基送達華府為目標。

據波蘭私人廣播公司TVN24 報導，澤倫斯基21日稍早進入波蘭邊境城鎮普熱梅希爾(Przemysl)一個火車站，在美國駐烏克蘭大使布林克(Bridget Brink)陪同下，乘坐美國大使館車輛到波蘭東南部熱舒夫(Rzeszow)一座機場，登上美國政府專機，21日中午過後降落在華府近郊的安德魯斯聯合基地。

白宮直到21日凌晨1點，他們認為澤倫斯基已安全離開烏克蘭時，才公開宣布澤倫斯基即將訪美；等澤倫斯基一著陸，特勤局的保護就開始了，這是對來訪國家元首的典型做法。--

澤倫斯基離開烏克蘭之前，曾暗暗流露一些線索，顯示他可能正在籌備一次出人意料的出訪旅程。20日他在訪問頓內次克(Donetsk)的巴赫穆特(Bakhmut)時，收到了一面烏克蘭國旗。他當時承諾，將把國旗「從男孩們的手中傳遞到國會，再傳遞給美國總統」。

21日晚上，澤倫斯基在美國國會拿出了那面旗幟，上面寫滿了在前線作戰的烏克蘭士兵簽名。澤倫斯基在國會演講最後說：「他們讓我把這面旗幟帶給你們、帶給美國國會、給眾議員和參議員，你們的決定可以拯救數百萬人。所以，讓這些決定做出吧。讓這面旗幟留在你們身邊。這面旗幟是我們在這場戰爭中得勝的象徵。」

澤倫斯基送給國會一面烏克蘭國旗，上面寫滿了前線作戰的烏士兵簽名。（美聯社）
澤倫斯基送給國會一面烏克蘭國旗，上面寫滿了前線作戰的烏士兵簽名。（美聯社）

澤倫斯基 烏克蘭 拜登

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