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「美國是創新與製造業強國」拜登投書還提及台積電

中央社／華盛頓22日專電
總統拜登。（路透）
總統拜登。（路透）

總統拜登今天投書雅虎新聞回顧過去一年經濟成果，表示他推動的經濟計畫使美國再次成為創新與製造業強國，提到造訪台積電的鳳凰城新廠，將成果歸因於國會通過的政策法案。

拜登（Joe Biden）今天投書美國雅虎新聞（Yahoo News）回顧2022年。他表示，儘管歷經艱難的幾年，但他對美國經濟前景抱持樂觀態度。美國人的韌性讓美國從COVID-19大流行造成的經濟危機中恢復，家家戶戶有更多喘息空間，就業率上升，失業率下降。

受疫情與俄羅斯入侵烏克蘭影響，美國今年物價快速攀升，寫下40年來最高紀錄，11月消費者物價指數（CPI）雖低於市場預期，但年增率仍高達7.1%，民眾叫苦連天。

對於高通膨，拜登說，因應通膨給予家戶更多喘息空間是他的首要經濟任務，但他坦言通貨膨脹要恢復到正常水準需要時間，也可能會在過程中遭遇挫折，但美國民眾應對他的計畫奏效抱持信心。

拜登指出，他就任總統以來簽署立法的經濟法案證明，投資美國的願景可以實現，發展美國經濟、創造高薪工作並降低成本，尤其是基礎建設、清淨能源以及對美國經濟安全與國家安全至關重要的高成長產業。

他提到本月初前往亞利桑納州鳳凰城，出席台積電的移機典禮。台積電當時宣布加碼投資亞利桑納州廠開始興建第二期工程，預計2026年開始生產3奈米製程，目前興建的第一期工程預計2024年量產4奈米，兩期工程總投資金額約400億美元。

拜登表示，台積電的投資是美國史上最大的外國直接投資（FDI）之一，這是他的經濟立法的直接成果，因為全球企業都知道美國勞工可以勝任這項工作。他在鳳凰城時，也跟興建台積電廠房的勞工、工程師，以及受僱為台積電進行清潔工作的企業主會晤。拜登說，這位企業主打算僱用更多員工，經濟學家稱這為乘數效應，他說這是「我的經濟計畫發揮作用」。

拜登 台積電 投資

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