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澤倫斯基訪美背後 經濟學人：盼美新國會續當聖誕老人

編譯茅毅／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（中）21日在美國國會兩院聯席會議中發表演說。後方為聯邦參議院議長兼副總統賀錦麗和聯邦眾議院議長裴洛西，兩人拿著澤倫斯基致贈的烏克蘭國旗。Getty Images
烏克蘭總統澤倫斯基（中）21日在美國國會兩院聯席會議中發表演說。後方為聯邦參議院議長兼副總統賀錦麗和聯邦眾議院議長裴洛西，兩人拿著澤倫斯基致贈的烏克蘭國旗。Getty Images

在俄羅斯入侵烏克蘭將滿10個月前夕，烏克蘭總統澤倫斯基首度在俄烏開戰後出訪，目的地就是其最重要友邦美國。他在白宮和美國國會均獲高規格接待。但除了總統拜登又宣布加碼18億5000萬美元的安全援助，澤倫斯基還希望國會成為基輔的聖誕老人，提供更多、更多援助。

尤其11月期中選舉過後，美國國內政局丕變，儘管執政的民主黨續掌聯邦參議院，但自2023年1月起，共和黨取得聯邦眾議院的控制權。特別是志在登上眾院議長寶座的共和黨大老麥卡錫（Kevin McCarthy）等少數極右派孤立主義者。

英國「經濟學人」21日報導，白宮鋪紅地毯歡迎澤倫斯基，拜登稱他為「偉大領袖」，強調美國將與烏克蘭站在一起，「要多久就多久」。國會議員則在他發表演說前，全場起立給予熱烈的掌聲歡迎。但在如此盛大外交排場的背後，他希望值此西方世界最重要的聖誕時節，國會會提供遠多於2月開戰迄今的美援。他並形容這些鉅額美援是「1筆對全球安全的投資」。

光2022年，烏克蘭就已從美國獲得約500億美元的援助，其中230億元用於軍事、其餘用於經濟及財政。烏軍在俄烏戰場上發射的彈藥和奔馳的戰甲車，以及烏克蘭城市的防空飛彈，在在仰賴美方供應。

鑑於烏克蘭的經濟遭戰火重創，其政府亦依賴美歐友邦援助，俾填補預算赤字。國會預定不久將表決是否再加碼給予基輔逾440億美元的援助，計劃明年繼續力挺烏克蘭。不過，澤倫斯基此次訪美的時機，正值美國期中選舉過後，美國國會中的勢力洗牌。儘管兩大黨幾乎所有議員都支持美國援烏，但共和黨內仍有少數「大砲型」極右派孤立主義者，例如麥卡錫，就直言基輔不應該再從美方這裡拿到1張可以自己填金額的「空白支票」。

此外，烏軍當然還有許多想要的「聖誕禮物」清單，像增程的美製「海馬斯」（HIMARS，高機動性多管火箭系統）火箭，亦即五角大廈至今不願提供的美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）。然而，不僅澤倫斯基，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼平常就分別頻頻與美國國務院及白宮、美軍高階將領通電話，這顯示澤倫斯基此行不只為了軍援，還具有重大的外交價值。

前美國駐烏克蘭大使泰勒（Bill Taylor）認為，澤倫斯基現身華府，有助美國兩黨政治人物全神貫注於他，他此行因擔憂遭俄方「斬首攻擊」而保密，「增添了一股急迫感」，比視訊會議有效得多，而且外交就是一種有著極大利害關係的「演藝事業」。

過去10年中，唯有12人在美國國會兩院聯席會議發表演說，其中4次就是烏克蘭人，包括澤倫斯基3月的視訊演說，他的夫人歐倫娜7月訪問華府。國會這次提供他1個讓議員親自感受其外交演出的機會，將極為有效地維持這些外國觀眾對烏克蘭及其抗俄的支持。

烏克蘭 澤倫斯基 白宮

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