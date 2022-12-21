澤倫斯基抵達白宮會晤拜登 「戰爭尚未結束」

烏克蘭總統澤倫斯基(左)21日在白宮與總統拜登(右)會面。美聯社

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）21日訪美，會晤總統拜登 ，並將對國會演說；身著軍綠色長袖運動衫和短靴的澤倫斯基下午2時許抵達白宮，在橢圓辦公室對拜登說，「戰爭尚未結束。」他以英文對拜登表達對美國的感謝。

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澤倫斯基隻身訪問美國，這是今年2月底對俄羅斯戰爭爆發以來，他的首場出國訪問，距離戰爭爆發日正好300天。

澤倫斯基身穿軍綠色長袖運動衫、卡其褲和短靴抵達白宮，非傳統的外交裝扮凸顯「戰時總統」風格；在橢圓辦公室與拜登公開晤談時，他沒說烏克蘭語，而是直接以英文表達對這場戰爭的看法，以及對美國的感激。

澤倫斯基表示，深感榮幸可以來到這裡，美國的支持讓烏克蘭能保衛自己，他說，「致上我所有的感激，發自我心，發自所有烏克蘭人的內心。」

澤倫斯基給拜登一枚頒發給烏克蘭軍人的十字勳章，他說，一名烏克蘭上尉托他轉贈給拜登，代表勇氣；拜登回應，「雖說無功不受祿，但非常感謝。」

澤倫斯基給拜登一枚頒發給烏克蘭軍人的十字勳章。美聯社

拜登告訴澤倫斯基將提供給烏克蘭一套愛國者飛彈防空系統，此外，他說，美國與盟友將會持續以財政、人道和軍事援助，支持偉大的烏克蘭人民。

拜登譴責俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發動殘暴戰爭，俄羅斯以嚴冬為武器，而烏克蘭人持續以勇氣鼓舞世界。

烏克蘭並未公開澤倫斯基的出訪路線，英國廣播公司（BBC）報導，澤倫斯基被目擊出現在波蘭火車站，且根據澤倫斯基公布的抵美照片，他背後是美軍的行政專機；美國有線電視新聞網（CNN）引述美國官員說法報導，澤倫斯基搭火車到波蘭後，轉機前往華府近郊的安德魯斯空軍基地，這趟訪問風險極高。

在澤倫斯基訪問之際，拜登政府宣布軍援烏克蘭18.5億美元，五角大廈表示，美國將援助烏克蘭一套愛國者飛彈防空系統（包含彈藥、發射器、控制站和雷達）、海馬士火箭系統彈藥、迫擊砲裝備和戰術安全通訊系統等；國務院表示，拜登政府上任以來對烏軍援數字已達219億美元。