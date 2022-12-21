眾院委員會公布川普稅表紀錄：2020年繳稅為零

眾議院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)20日晚間公布的前總統川普稅表資料。(美聯社)

紐約時報21日報導，根據眾議院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)20日晚間公布的前總統川普稅表 資料，川普擔任總統期間共計繳稅110萬元，但2020年繳稅金額則為零；川普執政尾聲，稅表資料出現金額龐大的虧損。

報導指出，根據眾院 歲出入委員會公布川普從2015年至擔任總統期間的稅表資料，川普擔任總統的前三年裡，總共繳交聯邦所得稅110萬元，但後來收入漸減，甚至到了2020年變成虧損，就沒有繳聯邦稅。

報稅紀錄顯示，川普剛上台之際，川普企業有著重大虧損，因此幾乎沒繳所得稅，到了2018年，川普財富狀況好轉，當年的個人調整後總收入(adjusted gross income，AGI)有2430萬元，繳交聯邦所得稅將近100萬元。

川普在2019年收入則有440萬元，繳交13萬3445元聯邦所得稅。到了2020年，也就是美國發生新冠疫情之後，川普財務狀況走下坡，稅表紀錄顯示虧損480萬元，繳交聯邦所得稅的金額為零。

紐約時報報導，眾院歲出入委員會公布的稅表資料裡，川普的某些生意手段引發質疑，歲出入委員會已經要求國稅局(IRS)展開調查，包括釐清川普的某些慈善捐款。

紐約時報先前報導，川普多年來的幾項主要慈善捐款，絕大多數是以土地捐贈的方式完成，捐出土地則是川普曾經計畫開發房地產，但建案後來卻失敗的用地。

根據眾院歲出入委員會20日公布的稅表資料，川普上台之後曾以現金做出慈善捐款。委員會表示，需要進一步了解川普的大筆現金捐款是否符合規定。