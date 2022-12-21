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白宮宣布邀請澤倫斯基訪美 拜登將援烏愛國者飛彈

記者張文馨／華盛頓即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

白宮證實，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於21日旋風式訪問華府，預計在白宮與美國總統拜登會談，並在國會演說。

資深官員20日在背景簡報會表示，拜登將宣布對烏克蘭的20億美元的安全援助，包含一套愛國者防空飛彈系統。

美國媒體20日傍晚披露澤倫斯基訪美訊息，白宮資深官員表示，拜登與澤倫斯基11日通電話時談到此事，白宮13日正式邀請澤倫斯基於21日來訪，雙方在18日敲定這趟訪問；21日是俄羅斯對烏克蘭發動粗暴侵略行動的第300天。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）透過聲明宣布，拜登邀請澤倫斯基來訪，以強調美國對烏克蘭的持久承諾，美國將持續堅定支持烏克蘭，包含提供經濟、人道和軍事援助。

這是澤倫斯基自今年2月21日俄烏戰爭開打以來，首度離開烏克蘭出國訪問。

根據白宮規畫，拜登與澤倫斯基將在白宮舉行雙邊會談和聯合記者會，接著澤倫斯基將赴國會對聯席會議發表演說，然後澤倫斯基將返回烏克蘭。

資深官員預告，拜登將宣布對烏克蘭的20億美元軍事援助，其中包含一套愛國者飛彈防空系統，美軍將會在第三國指導烏克蘭軍操作系統，讓烏克蘭軍用來投入對俄羅斯的作戰，美國也會持續支持烏克蘭取得其他種類的防空能力。

多家媒體近日陸續報導，拜登政府考慮提供烏克蘭愛國者飛彈防空系統，以對抗俄羅斯的空中攻勢；但白宮始終未鬆口。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，一套愛國者系統包含偵監雷達、電腦、發電設備、交戰控制台，以及最多8組發射器，每組搭載4顆飛彈；此外，這套系統需要數十人操作，且訓練時間需要數月，這套系統能有效攔截彈道飛彈、巡弋飛彈和戰機，是烏克蘭一直極力爭取的重要軍援武器。 

資深官員表示，拜登邀請澤倫斯基來訪，傳達對烏克蘭的堅定支持，拜登也會持續團結世界各國支援烏克蘭，不過，這不表示拜登會派遣美軍直接投入俄烏戰爭，他重申，美國可以在軍事、糧食、能源、人道和經濟角度支持烏克蘭，但不尋求直接與俄羅斯交戰。

烏克蘭 拜登 澤倫斯基

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