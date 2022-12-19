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國會暴亂調查會建議起訴川普 指控他須為暴動負責

記者顏伶如／即時報導
眾院國會暴動特別調查委員會19日舉行最後一場聽證會，要求司法部正式對前總統川普提起刑事告訴。（美聯社）
眾院國會暴動特別調查委員會19日舉行最後一場聽證會，要求司法部正式對前總統川普提起刑事告訴。（美聯社）

聯邦眾院國會暴動特別調查委員會19日建議司法部對前總統川普提出刑事起訴；委員會指出，如今已經到了反省與究責的時候，川普應為2021年1月6日國會發生的暴亂負起責任。

七名民主黨成員、兩名共和黨成員組成的調查委員會堪稱美國史上規模最龐大、手段最積極的國會調查行動；調查委員會19日舉行第十次公開聽證，宣布已向司法部提出刑事轉介(criminal referrals)，要求司法部調查川普與協助推翻2020年大選結果的川普盟友。

調查證據：川普參與多方共謀

調查委員會公布最終調查報告的概論中指出，證據顯示川普參與了「多方共謀」，企圖推翻選民的決定。

調查委員會19日在最後一場公聽會上指出，從國會暴動發生前到國會暴動發生當時，川普總共觸犯四項罪嫌：妨礙公務程序(Obstruction of an official proceeding)、共謀詐欺美國(Conspiracy to defraud the United States)、共謀做出錯誤陳述(Conspiracy to make a false statement)、煽動、協助叛亂或為叛亂者提供支持、安慰(Incite, assist or aid and comfort an insurrection)，其中協助叛亂一項等於要求川普必須為支持者攻占國會大廈直接承擔責任。

在將近半年的聽證會及調查之後，國會暴動特別調查委員會全票通過對川普的刑事轉介，要...
在將近半年的聽證會及調查之後，國會暴動特別調查委員會全票通過對川普的刑事轉介，要求司法部對他提起包括叛國罪等四項刑事起訴。（美聯社）

調查委員會並通過建議司法部對參與推翻選舉結果謀畫的核心人物、川普律師伊士曼(John Eastman)提出兩項犯罪起訴：共謀詐欺美國、妨礙公務程序。

美聯社報導指出，從法律角度來看，調查委員會的刑事轉介以象徵意義居多，司法部握有是否起訴川普及其盟友的最終決定權。調查委員會以提出刑事轉介做為任務句點，並不讓外界感到意外，因為委員會自從成立以來，一直都把重點放在提供足夠證據以便向司法部提出刑事轉介。

刑事轉介 「通往正義的地圖」

民主黨籍國會暴動調查委員會主席湯普森(Bennie Thompson)說，參與2020年投票的人民對民主有信心，川普卻讓民眾信心遭到破壞，刑事轉介是一份「通往正義的地圖」(roadmap to justice)。

眾院國會暴動特別調查委員會通過刑事轉介，要求司法部以四項刑事罪起訴川普和盟友，並...
眾院國會暴動特別調查委員會通過刑事轉介，要求司法部以四項刑事罪起訴川普和盟友，並發表調查報告。（美聯社）

湯普森說：「我相信，相隔近兩年之後，還是到了應該反省與算帳(reflection and reckoning)的時候。」他指出：「如果我們身為一個法治民主國家，要能繼續存活下去，這種事情絕對不能重演。」

調查委員會以9票對0票表決通過公布最終版調查報告，內容包括調查發現、證人訪談逐字稿、立法建議。最終版調查報告訂於21日公布。

川普 司法部 民主黨

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