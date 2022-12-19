共和黨加強施壓拜登 眾院新委員會加強檢視美中投資

共和黨眾議員加拉格（Mike Gallagher）將接掌美國眾議院中國問題特別委員會主席。（路透）

共和黨 明年1月即將接掌聯邦眾院，目前準備成立一個負責中國事務的新委員會，檢視拜登政府的安全與經濟政策選項。

新成立的中國問題特別委員會（Select Committee on China）可能會處理包括台灣與中國操作智慧財產權在內的議題，這是華盛頓長期以來的痛點。由於共和黨和民主黨急欲在2024年美國總統大選前爭取選民，這可能預示兩黨將對中國採取更強硬的立場。

被任命接任中國問題特別委員會主席的威斯康辛州共和黨眾議員加拉格（Mike Gallagher）表示，他計畫聚焦檢視美國對中國的投資 。

加拉格說：「如果說過去五年的故事是加強了對中國在美國投資的審查，那麼下一階段將是加強對美國向共產主義中國投資的審查。」

拜登政府和國會都考慮提議，建立一套制度來監控並可能阻止美國在中國的投資。他預測，這種計畫的「某個版本」是「無可避免的」。

加拉格表示，過去有一種傾向，把這些努力視為過度緊張或危言聳聽，但事實並非如此。他說：「每當我去紐約並且談到這個話題時，我都會感覺到，存在一種傾向，說：『噢，你的戒備心真強，難道我們要和中國在台灣問題上對抗嗎，這是個遙遠的尾部風險』。我認為情況已經不再如此。」

加拉格18日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，他認為執政的中國共產黨 是「美國的敵人」、「自己民眾的敵人」，意指針對清零政策和被指控新疆人權侵害的抗議已被平息。

成立中國問題特別委員會是眾議院準議長麥卡錫（Kevin McCarthy）長期來的目標。他本月在宣布加拉格接任該委員會時表，形容中國共產黨是「我們這一生中最大的地緣政治威脅」，並且強調美國準備處理該黨構成的經濟與國安問題。

加拉格本月提出兩黨立法，希望在美國禁止使用短影音平台TikTok，他在CNN討論到該法案時提出國安疑慮，強調TikTok的母公司字節跳動「實際上是由中國共產黨所控制」。他也指出，北京當局可能會利用該應用程式做為許多美國年輕人的主要新聞來源，藉此操縱大眾輿論。

加拉格還表示，他計畫檢視獲得稅務優惠的退休基金，像是由國家與地方政府和大學提供的退休基金，是否投資中國。