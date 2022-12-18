遣返令將失效 1天逾5000無證客越邊界 邊境2城緊急狀態

18日有超過5000名無證移民自墨西哥邊境湧入德州艾爾帕索市，等待安置。圖為無證客領取救濟食物。（美聯社）

美國對無證移民 按照防疫需要而實施的遣返政策21日即將失效，18日一天內多達5000新移民穿越美墨邊界，邊界的德州 城市嚴陣以待，唯恐新移民天寒地凍露宿街頭，艾爾帕索市長利澤爾(Oscar Leeser)宣布進入緊急狀態 ，亞利桑納育瑪郡跟進；德州州長艾伯特(Greg Abbott)警告，邊界恐將完全失控。

美聯社18日報導，艾爾帕索郡法官薩曼尼耶哥(Ricardo Samaniego)表示，該郡正與非營利組織、其他城市協調新移民住居、改遷行動，另呼籲州方及聯邦提供人道協助；美國依法典第42卷(Title 42)在疫情期間遣返移民的命令21日失效。

本地區氣溫依預報本周會降到冰點以下，18日已見到人們裹著紅十字會發的毛毯走在機場附近；利澤爾簽發緊急狀態令，允許市方取用當地及州方的額外資源，以興建收容所、取用其他迫切需要的援助。

薩曼尼耶哥表示，該郡宣布緊急狀態前一天，才向州長艾伯特發出信件，要求為本區提供人道援助，要求資源來照料並搬遷新抵達的移民，並非要求派出額外的安全部隊。

共和黨籍的艾伯特及艾爾帕索市官員18日都未對外發言。但艾伯特此前投入數十億元執行「孤星行動」(Operation Lone Star)，前所未見地升高邊界維安，並以巴士把移民送去紐約、洛杉磯、華府等所謂「庇護城市」，另派出大量國民兵、德州巡警駐紮在德州與墨西哥邊境。

福斯(Fox)電視台報導，亞利桑納州育瑪(Yuma)郡與墨西哥交界處，已聚集大批移民，準備向該郡進發；移民等候處理，經常一等數小時，期間要盡可能保持體溫免被凍僵。

育瑪郡議會(Board of Supervisors)主席鑑於情勢如此，已宣布進入緊急狀態，做此宣布的部分原因，在地方官員必須處理本該由聯邦政府來照料的事情。

育瑪郡緊急狀態宣布文表示，郡方面臨「三重威脅」，即新冠疫情、RSV病毒及流感，尋求庇護人士及移民又由墨西哥進入育瑪，當地醫療資源吃緊。

議會主席芮耶斯(Tony Reyes)表示，自己沒見到聯邦政府該有的反應，郡方堅稱這不僅是地方事務；「本郡在處理頭痛問題，而聯邦官員只來打卡、拍拍照」。