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北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

好市多感冒藥被掃貨 業者：寄中國恐遭海關沒收

記者牟蘭／紐約即時報導
紐約市近日因三重呼吸道系統疾病激增，退燒藥在各大藥房已開始缺貨。(記者牟蘭／攝影)
紐約市近日因三重呼吸道系統疾病激增，退燒藥在各大藥房已開始缺貨。(記者牟蘭／攝影)

中國疫情爆發導致近期退燒藥緊缺，不少紐約華人為中國親屬郵寄泰諾(Tylenol)等退燒藥與止痛藥回中國，有代購被傳在藥房與好市多(Costco)等賣場掃貨，相關藥品銷售量激增；快遞業者17日指，寄送中國的物品時間較長，若裝有感冒藥的包裹被抽查，恐被沒收。

在皇后區法拉盛38大道經營藥房的陳先生表示，近期收到多筆關於感冒藥、退燒藥與止痛藥的「大」訂單，為保證當地居民有定量的藥品，他已拒絕售賣全部藥品，目前店內還剩500毫升泰諾等藥品，兒童退燒藥只剩一種，呼籲民眾勿囤積藥品，按需求購買，「像是疫情初期的口罩一樣」。

陳先生表示，所有藥店的藥品售賣由廠家定價，業者利潤不高，若消費者發現有商家囤貨居奇、提高藥價販賣，可向相關政府機構投訴，勿助長不正之風。

在法拉盛經營近十年的37大道快遞業者康先生表示，因中國退燒藥緊缺，部分顧客為在家鄉的親友購買藥品，近期郵寄回中國的泰諾等退燒藥與止痛藥激增；但他指，郵寄回中國的快遞時間較長，目前無法確定抵達時間，若裝有感冒藥等非處方藥的包裹被抽查，恐無法通過清關。

家住在紐約上州的陳女士表示，她日前在好市多採購日用品，發現貨櫃上兒童美林(Motrin)退燒藥標註限購一組的標識，聯想到日前在社群網路看到代購，在賣場掃貨相關藥品回中國銷售的信息，擔憂重演疫情初期的口罩荒。

有中國媒體報導，疫情爆發後，不少中國民眾尋求海外購藥，一些平台的海外網店退燒藥已經售罄，有海外代購商家提高售價，同一種藥品的價差竟可達數倍。

康先生表示，因中國退燒藥緊缺，部分顧客為在家鄉的親友購買藥品，近期郵寄回中國的泰...
康先生表示，因中國退燒藥緊缺，部分顧客為在家鄉的親友購買藥品，近期郵寄回中國的泰諾等退燒藥與止痛藥激增。(記者牟蘭／攝影)

疫情 好市多 法拉盛

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