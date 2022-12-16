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芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

記者顏伶如／即時報導
16日下午傳出槍擊案的芝加哥西南區的班尼托·華瑞茲高中外觀；槍案造成兩死兩傷。(取材自NBC News推特)
16日下午傳出槍擊案的芝加哥西南區的班尼托·華瑞茲高中外觀；槍案造成兩死兩傷。(取材自NBC News推特)

位於芝加哥西南區的班尼托華雷斯社區學院(Benito Juarez Community Academy)高中16日發生槍擊，四名學生在校外遭人開槍，兩死兩傷。

警方指出，遭到開槍的四名學生當中，有兩人已於16日下午不治。

伊利諾州庫克郡(Cook County)法醫辦公室指出，其中一名死者為15歲男學生裴瑞茲(Brandon Perez)。另一名死者的姓名則尚未公布。

班尼托華雷斯社區學院學校主管與芝加哥消防局發言人朗福德(Larry Langford)均表示，槍擊案發生於16日放學後不久，事發地點就在2150號南拉弗林街(2150 S. Laflin St)學校外圍的學校用地上。

朗福德說，這起槍擊案的2死2傷受害者都是大約16歲左右的學生，但目前尚無法確認受害者就讀學校為何。芝加哥警察局局長布朗(David Brown)稍早參加警方記者會時，不願證實遭到槍擊者是否都是學生。

布朗在記者會上說，警方調閱案發現場附近的監視器錄影帶之後，初步仍無法判斷槍手從哪個方向抵達現場。

布朗表示，兩名受到槍傷的學生傷勢嚴重，截至16日晚間仍在醫院接受治療。

芝加哥公校系統(CPS)執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)表示，芝加哥公校系統正與班尼托華雷斯社區學院校長共同商議如何在下周一學生回到學校上課時做出回應。

芝加哥公校系統首席安全官周家登(Jadine Chou)表示，班尼托華雷斯社區學院學生下周一回到學校上課時，校方將提供危機支援、衝擊支援以及悲傷輔導。周家登說，班尼托華雷斯社區學院校園也將提高安全戒備。

布朗對媒體表示，這起槍擊案發生後，迄今並沒有兇嫌落網。

朗福德說，其中一名死者中槍之後當場死亡，另一人則是中槍後出現創傷性心臟停頓(traumatic arrest)，狀況緊急，後來傷重死亡。

芝加哥西南區的班尼托·華瑞茲高中16日下午傳出槍擊案，造成兩死兩傷；警方於案發後...
芝加哥西南區的班尼托·華瑞茲高中16日下午傳出槍擊案，造成兩死兩傷；警方於案發後在現場蒐證調查。(取材自ABC News推特)

芝加哥 槍擊 公校

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