參院通過國防授權法案 學者：台美關係再提升

參議院今天通過2023國防授權法案，5年提供台灣百億美元軍援，待由總統拜登 簽署。學者認為，此舉是台美關係進一步提升；台前外交部長程建人提醒，簽字不一定會照做，仍得視美國行政部門執行程度。

參議院以83票贊成、11票反對，通過2023年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元無償軍援，並要求加速處理台灣軍購；接下來將送交白宮，待總統拜登簽署後生效。不過，法案僅明定支出項目，實際撥款金額要視後續撥款法案而定，最終軍援數字仍有變數。

國策研究院執行長郭育仁接受中央社記者訪問時說，台美自1979年斷交以來，雙方一直以台美關係法為主要基礎，迄今的軍購停留在被動「外國軍售」（FMS）及「商售」（DCS）兩種關係。

郭育仁表示，若拜登簽署2023國防授權法，將多了由美國扮演主動方的「外國軍事融資 」（FMF），象徵台灣扮演美方抗中的重要角色，不僅是台美關係進一步提升，也有其實質與象徵意義。

國防部 智庫、國防安全研究院學者沈明室表示，這項法案已超越過往軍售與軍購層次，中國若未來軍事威脅或實際對台行動時，美方多了軍事援助等管道可立即協助台灣。

不過，沈明室提醒，過去國防授權法提到應邀請台灣參與環太平洋軍演，但行政部門並沒有執行。

政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範也說，最後的成果仍得視美國行政部門要如何執行，但近年美國拉近與台灣的距離是事實，因為台灣是美國圍堵中國的前線，重要性不可言喻。

前外交部長程建人表示，前美國總統卡特當年簽署台灣關係法後，許多內容可由行政部門進一步解釋及實施，因此針對國防授權法，「簽字不一定會照做」，仍得視美國政府願意執行多少。

程建人談到，美國全球戰略自1949年起調整多次，1950年韓戰發生至1970年期間，美國將全球區分自由與共產世界，並將蘇聯與中國歸為一類，自1971年開始，美方發現中國與蘇聯有利益衝突時，再次調整戰略，並於1979年與中國建交，很明顯是「以中制蘇」。

他說，也因為如此，1979年起，美方對台軍售顧慮變多，且不售予攻擊性武器，美中之間反而在國防安全及情報上有進一步交流，但也奢望中國能夠更自由與民主。不過，2001年發生九一一恐攻後，美國重心轉向反恐，直到前美國總統歐巴馬上任後，才再次將重心轉往亞洲。

程建人提到，歐巴馬上任後對台灣策略有所調整，對台灣來說是友好，但以中國角度就是走向競爭對抗；此氛圍在前美國總統川普任內更趨明顯，所有國安報告都將中國視為競爭對手及挑戰，拜登上任後，更延續路線對中採取強硬態度。

有關美方外國軍事融資（FMF），國防部官員曾說，主要分「貸款」及「無償」兩種，美國對許多盟邦的軍事融資都是形同軍援的無償提供。