我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA早知新冠可怕？反應慢害死百萬人 眾院擬追責

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

安保政策大轉變 日本建軍大計重點一次看

中央社東京16日綜合外電報導
日本首相岸田文雄(圖)的政府擔心，俄羅斯已創下先例，將鼓舞中國攻打台灣、威脅鄰近的日本島嶼、擾斷先進半導體供應鏈，而供應中東石油的海上航路也可能遭到扼制。美聯社
日本首相岸田文雄(圖)的政府擔心，俄羅斯已創下先例，將鼓舞中國攻打台灣、威脅鄰近的日本島嶼、擾斷先進半導體供應鏈，而供應中東石油的海上航路也可能遭到扼制。美聯社

在區域緊張和俄羅斯侵略烏克蘭引發戰爭恐懼之際，日本今天表示，將開展過去難以想像的3200億美元建軍大計，使其具備以飛彈打擊中國的能力，並為持久衝突作好準備。

路透報導，日本首相岸田文雄的政府擔心，俄羅斯已創下先例，將鼓舞中國攻打台灣、威脅鄰近的日本島嶼、擾斷先進半導體供應鏈，而供應中東石油的海上航路也可能遭到扼制。

日本政府今天在臨時內閣會議中通過新版「國家安全保障戰略」等安保3文件，為第二次世界大戰後日本安全保障政策的大轉變。在鄰近的中國、俄羅斯、北韓製造緊張情勢日增之際，這項政策轉變內容涵蓋採購長程飛彈和投入網路戰等開支，路透整理重點如下：

3份文件

此一政策轉變內容涵蓋在3份文件中，包括國家安全保障戰略（NSS）、國家防衛戰略及防衛力整備計畫。

反擊能力

這些文件詳述日本決心發展新「反擊能力」，將使日本可以使用陸地或海上發射的飛彈，打擊船隻和1000公里以外的目標。

嚇阻潛在攻擊

日本軍方目前配備射程最多數百公里遠的飛彈，東京認為，發展反擊能力可以嚇阻潛在攻擊。相關計畫已在日本國內討論逾兩年之久。

延伸飛彈射程

日本將斥資約370億美元，於2027年之前延伸諸如12式陸基反艦飛彈射程等反擊能力，並計劃發展極音速武器在內的其他飛彈。

戰斧巡弋飛彈

相關文件同時揭示，日本將採購美國製的艦射型戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）。「讀賣新聞」曾報導，東京希望採購多達500枚這款射程可達1250公里的巡弋飛彈。

防衛經費倍增

防衛省未來5年軍費支出總額將超過43兆日圓（約3,170億美元），使防衛經費倍增，達到國內生產毛額（GDP）的2%左右。

網路與太空戰力

相關經費中約70億美元將用於增強網路戰力，另將以70億美元投入強化太空能力，並斥資約60億美元與英國和義大利共同研發次世代戰機。

三軍聯合指揮中心

為了更妥善協調其陸海空軍力，日本將設立第一座聯合指揮中心。消息人士指出，岸田文雄領導的自民黨也針對設置美日聯合指揮部進行討論。

彈藥儲備

相關文件提到，日本也將提升彈藥供應和儲備，不過沒有詳述細節。「讀賣新聞」曾報導，日本將於5年內興建約70座彈藥庫、2035年更計劃興建多達130座。軍事決策人員擔心，若碰上曠日持久的衝突，日本目前的彈藥儲備量恐怕太低，烏克蘭戰爭凸顯此一問題，而且武器的備用零件存量也太少。

為台灣有事準備

「日本經濟新聞」報導，日本自衛隊目前的彈藥有70%集中儲存在北海道，這是冷戰思維下的結果，因為當時日本的軍事對手是蘇聯。日本現在認為，來自中國的主要威脅會沿著東海海域日本的西南島鏈而來，東京當局計劃在西南部籌備設置供應基地，為台灣附近可能發生的衝突進行準備。

日本 俄羅斯 太空

上一則

日本新版安保文件 美國：強化並現代化美日同盟

延伸閱讀

日本新版安保文件 美國：強化並現代化美日同盟

日本新版安保文件 美國：強化並現代化美日同盟
日內閣會議通過防衛3文件 岸田強調國防外交互為表裡

日內閣會議通過防衛3文件 岸田強調國防外交互為表裡
日要擴軍 該企業或家戶埋單？加不加稅讓日相很頭大

日要擴軍 該企業或家戶埋單？加不加稅讓日相很頭大
是否訪中？日本首相岸田文雄：八字還沒一撇

是否訪中？日本首相岸田文雄：八字還沒一撇

熱門新聞

自2020年1月至2022年3月間，全美共發生2000多起針對郵差的襲擊或搶劫事件。圖為紐約市一郵差在送信。(美聯社)

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

2022-12-12 13:30
平台顯示李先生的餘額累積到79萬元。(李先生提供)

投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路

2022-12-12 22:18
為防範新冠疫情在冬季擴大，白宮宣布即日起再免費發放試劑供民眾在家檢測，並協助各州重啟路邊檢測站。（Getty Images)

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

2022-12-16 12:01
甫公開亮相的美國最新型匿蹤轟炸機B-21。（路透）

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

2022-12-11 06:48
重要信件不要使用藍色郵箱投遞。（記者許君達／攝影）

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

2022-12-12 06:05
大風暴系統9日穿越北太平洋，10日移向加州，西部高山地區將下大雪。圖為加州公路雪況 。(美聯社)

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

2022-12-11 09:24

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
冬季氣候警告…強風暴雨大雪襲紐約 這些地區少出門

冬季氣候警告…強風暴雨大雪襲紐約 這些地區少出門
零售嚴重衰退 「經濟放緩不是暫時的」

零售嚴重衰退 「經濟放緩不是暫時的」
畢業典禮致詞嘲諷「亞洲語言」普渡西北大學校長道歉

畢業典禮致詞嘲諷「亞洲語言」普渡西北大學校長道歉
天冷就是嘴饞…Trader Joe's限定版零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's限定版零食 營養師也推薦