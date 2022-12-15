參院通過國防授權法案 5年供台灣百億元軍援

參院15日以83票贊成、11票反對通過2023財年國防授權法案（NDAA）。(本報資料照片)

參院15日以83票贊成、11票反對通過2023財年國防授權法案（NDAA），根據兩院日前磋商版本，這部法案框定五角大廈明年預算 為8580億美元，並以百億美元支持台灣面對中國的侵略。

國防授權法案納入台灣政策法案精神，促進台灣安全，抵禦中國大陸侵略，並強化美台戰略合作。

據此，法案授權美國國務院 在未來5年內提供總額100億美元的無償軍援，每年最多20億美元；另外授權國務院提供台灣20億美元的軍事融資直接貸款；法案要求，拜登 政府解決軍售交付延宕的問題，並加快對台軍售。

此外，國會要求行政部門強化與台灣的軍事合作和培訓，定期評估並制定計畫提高台灣的防禦能力；法案授權美國總統為台灣打造區域應變軍備庫，並賦予台灣和北約（NATO）南翼與東南翼國家、特定主要非北約盟國及菲律賓的同等待遇，能優先取得美國超額防禦物資。

繼眾院8日表決通過後，參院15日也通過眾院版本，兩院通過的內容一致，將送交白宮由美國總統拜登簽署。

國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）8日表示，該法涉台條文顯示兩黨願意合作的精神，他會確保之後的撥款法案能跟進。

防衛新聞（Defense News）8日報導，國防授權法案決定在2027年前向台灣提供百億軍援，但國會撥款委員會還在討論預算分配，部分人士擔心，給台灣這麼高額的授權金額，會吃掉美國國務院手上560億美元的預算。