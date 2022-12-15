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2024巴黎奧運 澤倫斯基籲徹底孤立俄羅斯運動員

中央社巴黎14日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯運動員應該遭到「徹底孤立」，不應獲准參加2024年巴黎奧林匹克運動會。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach），儘管美國奧林匹克與帕拉林匹克委員會（U.S. Olympic and Paralympic Committee）支持俄羅斯與白俄羅斯運動員在不使用國旗，也不展示任何國旗相關顏色的條件下，參加巴黎奧運，但他堅決反對此舉。

美國官員12日表示，找出一個讓俄國和白俄運動員重返賽場的途徑，對國際奧會峰會代表來說具有「一致利益」。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，俄國和白俄在國際體壇上遭到孤立，國際體育賽事不在兩國境內舉辦，兩國公民也可能被禁止參加國際競賽。

針對美國立場，澤倫斯基批評，「自2月以來，已有184名烏克蘭運動員因俄羅斯行動而喪生」。

澤倫斯基告訴巴赫，俄羅斯奧委會11月9日得以出席國際奧會峰會，讓他大感失望。

他在聲明中說：「當和平生活的基礎遭到摧毀、普世人類價值遭到漠視，人們不能再試圖保持中立。」

俄羅斯因選手服用禁藥問題，其運動員今年北京冬季奧運會期間僅獲准以俄羅斯奧委會會旗參賽，但是許多俄國運動員仍穿著國旗顏色的制服出賽。

白俄羅斯 運動員 澤倫斯基

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