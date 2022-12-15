我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新的一年讓財務更健康 照著專家6個建議做

美台舉行EPPD對話 拜登任內國務院首度派官員訪台

美台舉行EPPD對話 拜登任內國務院首度派官員訪台

記者張文馨／華盛頓即時報導
副助理國務卿費南德斯。(取自國務院網站)
副助理國務卿費南德斯。(取自國務院網站)

國務院表示，美台14日在舉行第三次經濟夥繁榮夥伴關係對話（EPPD），由主管經濟成長、能源與環境事務的次卿費南德茲（Jose Fernandez）主談；此外，副助理國務卿費南德斯（Tony Fernandes）於12日至16日率團訪台。

國務院15日透過新聞稿表示，費南德斯此行將與台灣對口討論一系列對雙方而言都重要的經濟議題。

針對EPPD，國務院表示，在美國在台協會（AIT）和台北駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的主持下，舉行第三次的EPPD；費南德茲與美國政府代表透過視訊與駐美代表蕭美琴、經濟部長王美花、外交部次長蔡明彥等人對話。

國務院表示，美台雙方歡迎深化經濟合作以及強化經濟夥伴關係的對話，這項對話涵括應對經濟脅迫、供應鏈韌性、安全能源轉型等，對話重點放在強調過去一年取得的進展，並討論新的合作領域、資訊共享以及相互理解。

EPPD源自川普政府時期，首次對話發生在2020年11月21日，時任國務院官員主管經濟成長、能源及環境事務次卿柯拉克（Keith Krach）、AIT處長酈英傑（Brent Christensen）及美國東亞與太平洋事務助卿史達偉（David Stilwell）為美方代表，和來自台灣的行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、科技部長吳政忠及經濟部政務次長陳正祺舉行對話。

拜登政府上台後，美國國務院官員持續與台灣維持這項對話，雙邊去年11月22日至23日舉行線上會議，與會者包含美國國務院主管經濟成長、能源及環境事務次卿費南德茲、台灣經濟部長王美花及科技部長吳政忠。

國務院表示，副助理國務卿費南德斯於12日至16日率團訪台。(路透)
國務院表示，副助理國務卿費南德斯於12日至16日率團訪台。(路透)

國務院 AIT 拜登

上一則

H-1B失業寬限期 彭博新聞籲「從60天延到6個月」

延伸閱讀

「拉攏盟友 不是抗中」 拜登砸錢：全面投入非洲未來

「拉攏盟友 不是抗中」 拜登砸錢：全面投入非洲未來
你收到教育部更正郵件了嗎？900萬人「減免學貸」空歡喜

你收到教育部更正郵件了嗎？900萬人「減免學貸」空歡喜
1軟1硬… 中企黑名單 美部分增減 將加列31家

1軟1硬… 中企黑名單 美部分增減 將加列31家
摩洛哥等非洲領袖心繫世界盃 拜登貼心當省話一哥

摩洛哥等非洲領袖心繫世界盃 拜登貼心當省話一哥

熱門新聞

自2020年1月至2022年3月間，全美共發生2000多起針對郵差的襲擊或搶劫事件。圖為紐約市一郵差在送信。(美聯社)

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

2022-12-12 13:30
平台顯示李先生的餘額累積到79萬元。(李先生提供)

投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路

2022-12-12 22:18
美俄在阿布達比機場進行換囚，兩隊人馬陪同WNBA球星格林納和軍火商「死亡商人」布特，彼此走向對方，然後分道揚鑣。(擷自推特)

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

2022-12-08 15:40
甫公開亮相的美國最新型匿蹤轟炸機B-21。（路透）

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

2022-12-11 06:48
重要信件不要使用藍色郵箱投遞。（記者許君達／攝影）

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

2022-12-12 06:05
大風暴系統9日穿越北太平洋，10日移向加州，西部高山地區將下大雪。圖為加州公路雪況 。(美聯社)

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

2022-12-11 09:24

超人氣

更多 >
「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動

「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動
南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺
世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃
北京染疫病故長者大增 冰櫃焚化爐嚴重不足

北京染疫病故長者大增 冰櫃焚化爐嚴重不足
全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店